Украина выигрывает войну, но разъяренный Путин может пойти на отчаянный шаг: детали от Bloomberg

Владимир Путин. / © Associated Press

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Сейчас на поле боя Украина демонстрирует лучшие результаты, чем когда-либо за последние годы. В то же время, расходы России стремительно растут, а ее военные успехи уменьшаются. Впрочем, этот оптимизм следует воспринимать с осторожностью.

Об этом говорится в тексте американского издания Bloomberg.

В тексте отмечают, что остаются открытыми вопросы о том, как долго будет длиться период преимущества Украины на поле боя, а также насколько опасным может оказаться загнанный в угол российский президент-диктатор Владимир Путин.

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«С момента провала украинского контрнаступления 2023-го война в основном протекала в удручающем ритме. РФ ведет изнурительные бои на фронте, постепенно захватывая территории, используя свои экономические и человеческие преимущества. Но цена этой стратегии была непристойной, а прогресс крайне медленным. Впрочем, основная линия тренда была такой, которая позволяла Путину верить, что Россия одержит победу», — говорится в материале.

Преимущества Украины — детали

Однако 2026 стал другим. Темпы продвижения армии РФ медленнее, чем в предыдущие годы, но потери остаются очень высокими. Ежемесячно в среднем 35 тыс. захватчиков погибли, были ранены или пропали без вести.

Импульс изменился главным образом благодаря возможностям Украины использовать БПЛА мирового класса и инновации. В Bloomberg отмечают, что циклы разработки меньших дронов сократили с лет до недель. Вдоль линии фронта повсеместное покрытие беспилотников создает для россиян зону поражения, в которой передвижение затруднено, а массирование смертельно опасно. Пока эта динамика больше помогает защитнику, Украине, чем нападающему, России.

Важно то, что Украина добавила большое количество БпЛА средней дальности, которые могут уничтожать поезда, грузовики и другие логистические цели на расстоянии более 150 км и более от фронта. Это очень усложняет РФ подкрепление позиций, за которые идет борьба. Это дополняет совершенную программу ударов на большие расстояния, которая включает в себя беспилотники одноразового использования и некоторые ракеты отечественной разработки.

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Отмечается, что именно это испортило недавний парад Путина ко Дню Победы 9 мая, сорвало форум в Санкт-Петербурге в начале июня и нанесло значительный ущерб нефтяной инфраструктуре, лежащей в основе военных усилий России.

Издание The Economist сообщает, что объем производства на НПЗ страны-агрессорки этой весной был на 15% ниже, чем в прошлом году, несмотря на более высокие цены из-за войны США против Ирана. Ежемесячные потери России на поле боя теперь регулярно равны или превышают уровень ее набора. Кроме того, недовольство среди российской элиты растет, а военная экономика находится под растущим давлением.

Дипломатический контекст

Поражение премьера Виктора Орбана от Венгрии на апреле лишило Путина лучшего европейского союзника и устранило постоянное препятствие для продолжения финансирования Украины ЕС.

«Сейчас это не значит, что победа близка. Ведь до сих пор Украина не может освободить большую часть оккупированной территории на востоке. Путин все еще настроен на дальнейшее расчленение и политическую нейтрализацию страны. Но если Киев будет продолжать истощать армии Путина и разрушать российскую экономику до конца этого года, то, возможно, это исчерпает готовность фюрера согласиться на такие непомерные потери», — говорится в статье.

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В это время, отмечает Bloomberg, могут возникнуть условия для прекращения огня вдоль нынешней линии столкновения, ведь даже периодически насильственный мир может позволить Киеву отстроиться и интегрироваться с Западом. Кроме того, говорится в тексте, перспектива такой интеграции также лучше, чем когда-либо, — Украина может связаться с западной оборонно-технологической экосистемой, продавая технологии беспилотников и их борьбу с ними.

Успехи Украины не отменяют рисков

«Но пессимизм часто следует за оптимизмом в Украине. Даже, несмотря на улучшение ситуации, одна неопределенность и одна опасность сохраняются», — пишут авторы статьи.

Неопределенность заключается в том, является ли преимущество Украины в БпЛА сейчас структурным или циклическим. Украина ненадолго захватила преимущество в начале 2025-го, но Россия нейтрализовала это преимущество в течение года, адаптируясь к украинской тактике. Например, используя беспилотники с широкой наводкой, чтобы уклониться от радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, промышленность Российской Федерации может производить дроны и другое оружие в больших масштабах. Если преимущество Украины в сфере беспилотников будет временным, ее остаточные слабые стороны вскоре снова станут очевидными. Кроме того, Москва ужесточает свою жестокую воздушную войну против Киева и других городов.

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Опасность заключается в том, что под давлением Путин лишь усугубит свои усилия принуждения. Российский лидер давно утверждает, что война в Украине — это борьба против Запада. В течение многих лет он использовал ядерные угрозы, кровавые саботажи и агрессивную гибридную войну, чтобы вывести сторонников Киева из равновесия.

Это измерение войны обостряется. В конце мая российский БпЛа ударил по многоквартирному дому в Румынии, члену НАТО. Угрозы от России для стран Балтии также усилились.

«Путин не готовится к Третьей мировой войне: его армия едва справляется с войной, в которой участвует. Но он, вероятно, надеется, что военное устрашение заставит европейские государства ослабить свою поддержку Украины или отбить у нее желание атаковать российские города. Возможно, он считает, что угроза эскалации приведет к благоприятному дипломатическому вмешательству президента США Дональда Трампа», — пишет Bloomberg.

Заметим, некоторые чиновники НАТО даже опасаются, что хозяин Кремля может инсценировать незначительный военный конфликт. Например, оккупация, а затем скорый вывод войск с территории Эстонии — как способ дискредитировать НАТО и показать европейцам, что Трамп больше их не поддерживает.

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«Это все еще исключительный сценарий. Но Путин, поставивший на карту все в Украине, не смирится с горьким разочарованием там. Конфликт, который сейчас складывается в пользу „хороших парней“, может стать еще более опасным, прежде чем завершится», — отмечают авторы материала.

Напомним, The Economist пишет о том, что для Путина все еще хуже, чем кажется. В последнее время Украина наносит болезненные удары в самое сердце России, ошеломляя этим Кремль. В то же время, Москва всеми силами пытается скрыть успехи Киева. Ведь более трех лет ВСУ находились в обороне, но атаки вглубь России вместе с территориальными достижениями знаменуют собой поворотный момент на фронте.

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