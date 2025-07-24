Украина выступает за встречу Зеленского и Путина: в Кремле отреагировали

Владимир Путин. / © Associated Press

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В ходе переговоров в Стамбуле 23 июля Украина предложила провести встречу президента Владимира Зеленского и "фюрера" Владимира Путина с участием лидеров Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и США Дональда Трампа. В Кремле дают неоднозначные ответы на это.

Появились заявления главы делегации РФ, помощника диктатора Владимира Мединского и спикера Кремля Дмитрия Пескова.

"Встреча лидеров России и Украины должна поставить точку", - неоднозначно высказался Мединский.

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По его словам, для проведения такой встречи нужно проработать условия соглашения и якобы понять, что "на этой ней обсуждать". Представитель фюрера говорит, что встреча Зеленского с Путиным должна быть "соответствующим образом подготовлена". Мол, эту позицию российская делегация "донесла" представителям Украины.

Между тем спикер Путина Песков более скептически отнесся к идее встречи Зеленского и Путина до конца августа. По его словам, “учитывая объем работы, трудно представить, как скачкообразно преодолеть это расстояние.

"Киев разговорами о встрече лидеров пытается поставить тележку впереди коня", - нагло заявил представитель Кремля.

Напомним, а вчера, 23 июля в Стамбуле состоялись третьи переговоры Украины и России . В ходе встречи договорились об обмене военных и гражданских лиц. Решение о четвертом раунде переговоров РФ и Украины будет приниматься после выполнения новых договоренностей.

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Известно, что Украина озвучила российской стороне три основных условия на третьей встрече. Это полное и безусловное прекращение огня, возвращение всех пленных украинцев и организация встречи глав государств - Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Украинская сторона предлагает провести такую встречу до конца августа с учетом важных временных рамок, предложенных партнерами.

Дата публикации 14:21, 23.07.25 Количество просмотров 98 Переговоры в Стамбуле сегодня, о которых никто не говорит! Третья встреча! Что будет после нее?