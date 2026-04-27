Украина вызывает посла Израиля и готовит ноту протеста: что произошло
Андрей Сибига вызвал посла Израиля из-за торговли украденным украинским зерном.
Сегодня, 27 апреля, министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о приглашении посла Израиля Михаила Бродского в МИД для вручения ноты протеста.
Об этом дипломат сообщил в соцсетях.
По словам Сибиги, дружеские украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля России похищенным украинским зерном не должна их подрывать.
«Трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля по законному требованию Украины относительно предыдущего судна, которое доставило похищенные товары в Хайфу», — удивляется глава МИД.
Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно судно с украденным зерном с оккупированных территорий, Сибига в очередной раз предостерег Израиль от принятия груза и нанесения ущерба нашим отношениям.
«В этом контексте мы уже официально пригласили посла Израиля в МИД завтра утром для вручения нашей ноты протеста и просьбы принять соответствующие меры», — подытожил министр.
Напомним, в израильский порт Хайфа снова прибыло российское судно с партией похищенного зерна из Украины. По информации журналистов расследовательного проекта SeaKrime Центра «Миротворец», на судне «Панормитис» — более 6 тысяч тонн пшеницы и 19 тысяч тонн другого зерна. Осинтеры отмечают: есть косвенные признаки того, что весь груз вывезен из Керчи и Бердянска.
Реакция Израиля
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар резко ответил своему украинскому коллеге.
Он упрекнул Сибигу в том, что «дипломатические отношения, особенно между дружественными народами, не ведутся в Twitter или в СМИ».
«Обвинение — это не доказательства. Доказательства, обосновывающие обвинения, еще не были предоставлены. Вы даже не подали запрос на правовую помощь, прежде чем обратиться в СМИ и социальные сети», — заявил глава МИД Израиля, обращаясь к украинскому министру.
В то же время Саар заверил, что вопрос будет рассмотрен.
«Израиль — это государство, которое придерживается верховенства права с независимыми правоохранительными органами. Все израильские органы будут действовать в соответствии с законом», — подытожил он.
Скандал с украинским зерном в Израиле
Это уже второй раз, когда Израиль принимает судно с похищенным в Украине зерном. Информацию подтвердил источник издания Axios, заявив, что в этот раз Киев готов действовать более жестко. Если груз не будет отклонен, Украина задействует полный спектр дипломатических и международно-правовых мероприятий. Израиль продолжает игнорировать запросы относительно предыдущего судна, воспринимаемого как откровенная «пощечина».
Первый раз подобный инцидент произошел 16 апреля. Тогда Израиль разрешил разгрузить в своем порту и отпустил российское судно с украденным украинским зерном, несмотря на оговорки Киева.