Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Реклама

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что безопасность Украины должна быть полностью гарантирована, ведь в долгосрочной перспективе именно она является первой линией обороны для всего Евросоюза.

Об этом она написала в соцсети Х.

«Поскольку мирные переговоры продолжаются, Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке Украины. Наши предложения уже вынесены на обсуждение.

Цель — сильная Украина, на поле боя и за столом переговоров», — отметила фон дер Ляен.

Реклама

Она добавила, что вместе с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Евросовета Антониу Коштой подтвердила президенту Владимиру Зеленскому приверженность ЕС своим принципам и твердую позицию по поддержке Киева.

«Суверенитет Украины должен быть гарантирован и соблюден. Безопасность Украины должна быть обеспечена в долгосрочной перспективе, как первая линия обороны для нашего Союза. Эти приоритеты были в центре наших обсуждений с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

В конце она подытожила, что Европа и дальше будет вносить свой вклад в достижение справедливого и длительного мира для Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте со своей стороны отметил, что у него были «хорошие дискуссии» с Зеленским и лидерами ЕС относительно дальнейшего продвижения пути к справедливому и устойчивому миру в Украине.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, по данным Axios, сейчас испытывает усиленное давление со стороны Соединенных Штатов, ожидающих, что Киев согласится на территориальные потери и другие уступки в рамках так называемого «мирного» плана.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп поделился в соцсетях статьей издания New York Post, в которой европейские лидеры обвиняются в блокировании американского мирного плана по Украине.