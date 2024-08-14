Украина защищается от агрессии: в Госдепе США прокомментировали наступление ВСУ в Курской области РФ

США убеждают, что не были вовлечены в планирование Курской операции

Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател назвал вторжение России в Украину единственной причиной ситуации, которая сложилась в Курской области РФ.

Об этом он сказал, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать наступление ВСУ в Курщине, — пишет Укринформ.

"Именно президент Путин ворвался в Украину, и Украина защищается от этой агрессии", — отметил Пател.

Он отметил, что Соединенные Штаты "не были вовлечены ни в один аспект планирования или подготовки" Курской операции.

В то же время, по словам представителя Госдепа, США сосредоточены на поддержке Украины "в ее способности защищаться", в частности "когда речь идет о защите от нападений или операций, которые могут осуществляться непосредственно из-за границы".

Поэтому Вашингтон и дальше будет заботиться, чтобы "украинские партнеры имели все необходимое для этого", заверил чиновник.

При этом, добавил Пател, о возможности использования Украиной американского дальнобойного оружия "в нашей политике не произошло никаких изменений".

Напомним, президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский сообщили, что под контролем Украины находятся 74 населенных пункта России.

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