"Украина заслуживает помощи": западные СМИ о поездке Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения России совершил зарубежный визит. Зеленский отправился в США, где выступил перед Конгрессом и встретился с американским президентом Джо Байденом в Белом доме. Визит в Вашингтон украинского лидера получил большой резонанс и произвел впечатление на Западе.

ТСН.ua собрал реакцию западных СМИ на поездку Зеленского.

Если когда-то лидер олицетворял свою нацию, то это Владимир Зеленский, пишет CNN.

"Непреклонный, дерзкий, гражданский человек, вынужденный надеть зеленую военную форму, украинский президент провел среду в Вашингтоне, округ Колумбия, во время своей смелой первой поездки за пределы своей страны после жестокого, неспровоцированного вторжения России в феврале. Он выразил сердечную благодарность Америке за помощь оружием и боеприпасами на много миллиардов долларов, но дал понять, что никогда не перестанет просить о большем", — говорится в публикации.

Как отмечает CNN, "комедийный актер, ставший героем военного времени, фактически передал судьбы миллионов украинцев в руки американских законодателей, налогоплательщиков и семей в то время, когда среди приходящего в Палату представителей республиканского большинства растет скептицизм по поводу цены вмешательства США".

Фото: Associated Press

Как пишет издание The Washington Post, планировавшийся в большой тайне визит состоялся в ключевой переломный момент, когда армия Зеленского готовилась к жестоким зимним боевым действиям, а будущее его поддержки США оказалось в периоде неопределенности.

По данным издания, на Капитолийском холме "существуют опасения, что республиканцы Палаты представителей могут отказаться от поддержки, когда одержат верх в январе и сформируется новый политический баланс. Некоторые члены, тесно связанные с снова баллотирующимся на пост президента экс-президентом Дональдом Трампом выразили скептицизм или откровенную оппозицию относительно продолжения поддержки заграничной войны".

Однако многие другие республиканцы придерживаются иной тактики и решительно высказываются за продолжение предоставления Украине помощи и оружия. "Украинский народ мужественен и невиновен, он заслуживает нашей помощи", — сказал лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (республиканец от штата Кентукки) в своей речи в среду.

Фото: Associated Press

Через несколько часов после того, как в среду вечером президент Украины Владимир Зеленский призвал законодателей США оказать больше помощи его стране в войне с Россией, Сенат остановил принятие закона, предусматривавшего почти 50 миллиардов долларов такой помощи, пишет The New York Times.

Сенаторы покинули Капитолий в среду вечером, не проголосовав за широкий пакет правительственного финансирования, содержащий помощь Украине вместе с множеством других инициатив. Тупиковая ситуация по иммиграционной политике быстро отняла драгоценное время.

У законодателей еще есть время для переговоров по соглашению о скором принятии закона, но сенаторы надеялись одобрить его в среду, поскольку Зеленский поблагодарил Конгресс за предыдущие раунды помощи и отметил важность продолжения помощи его стране в необычной речи перед Конгрессом, отмечает The New York Times.

Фото: Associated Press

Британское издание The Guardian сравнило поездку Зеленского с визитом Уинстона Черчилля в США во время Второй мировой войны.

"Черчилль провел пресс-конференцию с президентом Франклином Рузвельтом и присоединился к нему в церемонии зажигания Национальной рождественской елки. Он также обратился к Конгрессу в зале Сената 26 декабря 1941 года. В конце своей получасовой речи он показал V в знак победы, а один репортер отметил: "Эффект был мгновенным, электрическим. Аплодисменты переросли в рев". Аплодисменты снова превратились в рев, когда Зеленский, вспомнив Черчилля, заявил: "Украина держит свои позиции и никогда не сдастся", — пишет издание.

Кроме того, отмечает The Guardian, Зеленский был вежливым гостем, сопротивляясь искушению пустить пыль в глаза и требовать большего. Но он отметил: "Ваши деньги – это не благотворительность. Это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом".

Фото: Associated Press

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 декабря прибыл в Вашингтон, на встречу с Джо Байденом.

Глава Белого дома заявил, что для него "честь быть рядом с Украиной в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин".

Байден подтвердил предоставление Украине систем противоракетной обороны Patriot. Белый дом также объявил о выделении Украине очередного транша военной помощи.

Зеленский заявил, что справедливый мир в войне для него – это территориальная целостность государства и возмещение всех убытков.

В свою очередь, Кремль осудил визит Зеленского в Вашингтон и пригрозил эскалацией боевых действий в Украине.

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