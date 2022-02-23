"Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС": заявление трех президентов

Президенты Литвы и Польши заявили о поддержке Украины.

В нынешних сложных условиях, на фоне российской агрессии Евросоюз мог бы поддержать Украину, сделав конкретные шаги относительно полноправного членства в ЕС.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга в Киеве с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает пресс-служба главы государства.

Три президента подписали совместное заявление, в котором, в частности, говорится, что, "учитывая прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также нынешние вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, и Литовская Республика и Республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели".

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Украина продемонстрировала значительные усилия в реформировании и подтвердила непреклонность своих намерений присоединиться к ЕС, подчеркнул президент Литвы.

Президент Польши тоже убежден, что Украина достойна вступления в ЕС. Дуда заверил, что будет делать все возможное, чтобы помочь ей в этом.

В свою очередь Зеленский поблагодарил президентов Литвы и Польши, что эти государства были среди первых, кто признал европейскую перспективу Украины и заключил соответствующие двусторонние декларации.

"Убежден, что мы не должны останавливаться на этом. Именно конкретные шаги со стороны ЕС, которые демонстрировали бы движение Украины к полноправному членству, могли бы существенно поддержать Украину в нынешних сложных условиях. Мы об этом много говорили. Мы считаем, что сегодня это очень важный сигнал для украинского общества, для объединения нашего государства", – сказал Зеленский.

Сайт президента Украины

Совместное заявление президента Украины, президента Литовской Республики и президента Республики Польша в связи с решением Российской Федерации признать так называемые "ДНР" и "ЛНР"

Мы, президенты Украины, Литовской Республики и Республики Польша – государств Люблинского треугольника, встретившись в Киеве 23 февраля 2022 года, самым решительным способом осуждаем решение Российской Федерации признать квазиобразование на временно оккупированных территориях Украины – так называемые "Луганскую Народную Республику" и "Донецкую Народную Республику".

Этот непровоцированный агрессивный шаг России является очередным грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, в частности Устава ООН, а также гарантий безопасности, предоставленных Украине Будапештским меморандумом 1994 года.

Россия сознательно и в одностороннем порядке вышла из Минских договоренностей и несет полную ответственность за дальнейшее ухудшение ситуации безопасности на местах.

Мы подтверждаем нашу решительную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая ее территориальные воды. Решение Российской Федерации признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" не будет иметь правовых последствий.

Мы призываем международное сообщество принять решительные и далеко идущие шаги в ответ на этот еще один акт агрессии, совершенный Россией против суверенитета и территориальной целостности Украины. Такой ответ должен включать быстрое введение мощного пакета санкций против Российской Федерации, включая меры, направленные на "Северный поток-2".

Мы призываем Россию к деэскалации и отводу ее вооруженных сил, расположенных на границах Украины и временно оккупированных территориях Украины, а также воздержаться от предпринимаемых дальнейших военных действий.

Президенты Литовской Республики и Республики Польша стоят на стороне Украины, полностью одобряют и поддерживают ее усилия по разрешению российско-украинского конфликта дипломатическим и мирным способом.

Украина заслуживает нашей мощнейшей поддержки своих европейских и евроатлантических стремлений, что соответствует волеизъявлению и выбору украинского народа.

Литва и Польша подтверждают свою поддержку европейской перспективы Украины согласно соответствующим совместным декларациям от 18 марта и 3 мая 2021 года.

Мы подчеркиваем, что, учитывая прогресс в имплементации Соглашения об ассоциации и внутренних реформах, а также нынешние вызовы безопасности, Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС, и Литовская Республика, и Республика Польша будут поддерживать Украину в достижении этой цели.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа

Президент Республики Польша Анджей Дуда

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