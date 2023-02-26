Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО после войны с РФ — чешский президент

Чехия поддерживает путь Украины в НАТО, но есть несколько нюансов.

Об этом заявил чешский президент Петр Павел.

«Когда мы рассматриваем вопрос о принятии новых членов, есть несколько основных принципов. Во-первых, общие ценности, долгосрочные интересы, техническая совместимость и очевидно политическая воля со всех сторон. С точки зрения технической совместимости, Украина выполнила домашнее задание. С точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов, опять же мы имеем полную совместимость», — сказал он.

«Остается лишь условие отсутствия продолжающегося конфликта или территориального спора. С точки зрения международного права, как только Украина станет членом НАТО, все еще в конфликте, Альянс станет стороной этого конфликта. Можно только представить, насколько масштабным тогда будет конфликт между НАТО и Россией, скорее всего, даже с применением ядерного оружия. Так что нам нужно дождаться окончания войны и восстановления суверенитета Украины. И здесь возникнет вопрос членства в НАТО», — добавил президент.

«И на этом этапе я бы поддержал его, поскольку считаю, что Украина заслуживает того, чтобы ее рассматривали как нового члена НАТО — за соблюдение стандартов, за защиту ценностей, которые важны для всех нас. А еще украинские военные будут, пожалуй, опытными из всех, и были бы большим преимуществом для стран НАТО. Итак, есть все причины, по которым мы должны рассматривать членство Украины в НАТО сразу после войны», — резюмировал он.

Напомним, глава правительства Британии Риши Сунак заявил, что Украина присоединится к НАТО в будущем, но члены Альянса должны сфокусироваться на сегодняшней ситуации, чтобы убедиться, что у них есть план продолжать поддерживать украинскую безопасность.

Как уже сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс видят признаки того, что Китай планирует направить России вооружение для войны в Украину.

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