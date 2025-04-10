Украина заявила о более 150 граждан Китая на войне: Пекин возмутился и сделал заявление

Пленные граждане Китая. / © СБУ

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Китай возмутился заявлениями о том, что более 150 его граждан воюют на войне в Украине в составе российских войск.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, пишет Sky News.

Заявления Киева он возмущенно назвал "безответственными" и призвал все стороны "трезво" смотреть на роль Китая. Мол, КНР пыталась позиционировать себя как субъекта в попытках договориться о прекращении войны, несмотря на объявление о "безграничном" партнерстве с агрессором Россией.

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Также китайское Министерство иностранных дел отвергает слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что на передовой было больше граждан Китая — 155.

"Украина должна правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая в поиске политического разрешения украинского кризиса (так Китай более трех лет называет войту — Ред.)", — сказал представитель министерства Линь Цзянь.

Китайцы на войне в Украине

На днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что два гражданина Китая были захвачены на поле боя. Они воевали за агрессора Россию. Впрочем, военных КНР в подразделениях оккупанта значительно больше двух.

Впоследствии стало известно, сколько граждан Китая воюет против Украины. В общей сложности спецслужбам известны данные более 140 человек, которые уже заключили контракт, прошли подготовку и служат в вооруженных силах России. Также 13 китайцев проходят отбор в состав ВС РФ.

Тем временем в Кремле уклонились от комментариев по поводу заявления президента Украины. Мол, не в их компетенции комментировать это.

Дата публикации 11:10, 09.04.25 Количество просмотров 211 США засуетились через Китай, но радоваться рано! Эксперт объяснил, что происходит в голове Трампа!