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Украина ждет нового пакета санкций ЕС против России осенью — Кулеба

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Украина ждет нового пакета санкций ЕС против России осенью — Кулеба

Фото: УНИАН

Осенью в Евросоюзе возобновляется активный политический сезон.

Именно осенью Украина ожидает того, что ЕС введет новый пакет санкций против страны-агрессорки России, которая начала войну против Украины 24 февраля.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сейчас у ЕС такая пауза в августе. Это не означает, что совсем исключились наши партнеры и работа остановилась, но следующего пакета санкций мы ожидаем уже осенью, после возобновления активного политического сезона в Европейском Союзе», — сказал дипломат.

Впрочем, подробности рассказать министр отказался. По словам Кулебы, у Украины "четкое понимание, что она предлагает партнерам, и что хочет там видеть".

"Мы уже активно поработали с государствами, нашими друзьями в Европейском Союзе для того, чтобы они внесли соответствующие предложения. Далее следует переговорный процесс, по результатам которого будет пакет", — подчеркнул министр иностранных дел.

Как сообщалось, публицист и политолог Андрей Пионтковский говорит, что план диктатора Путина в войне обречен. Более того – главные задачи – это "взять Киев за три дня" и уничтожить украинское государство — провалились еще в первые дни войны.

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