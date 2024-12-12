Украинцев будут возвращать из-за границы: Камышин анонсировал пилотный проект

Украинцев хотят возвращать в том числе и для привлечения в оборонную отрасль.

Советник президента Украины Александр Камышин анонсировал, что в начале 2025 года стартует пилотный проект по возвращению украинцев из-за границы.

Об этом Камышин заявил на седьмом Немецко-украинском бизнес-форуме.

Советник президента по стратегическим вопросам рассказал, что пилотный проект по возвращению украинцев сначала заработает между государством и Германией. По словам Камышина, украинцев хотят возвращать в том числе и для привлечения в оборонную отрасль.

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"Вы слышали, что недавно мы объявили, что будет новое министерство, которое будет отвечать за единство украинцев и возвращение украинцев домой. И Чернышев – вице-премьер-министр – он был здесь сегодня, и я был бы рад объявить, что вместе с ним мы работаем над программой возвращения украинцев в оборонную промышленность Украины", – объявил советник президента.

"Таким образом, будет пилотный проект для Украины и Германии под руководством нового министерства. И он начнется с Германией в следующем году. Вот так новый министр начнет возвращение украинцев, в том числе и в оборонную промышленность", — добавил Камышин.

Напомним, летом президент Владимир Зеленский анонсировал создание Министерства украинского единства, которое должно объединять украинцев за границей, противодействовать российским нарративам, защищать интересы граждан и способствовать их возвращению домой.

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