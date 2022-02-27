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Украинцев добавляют в чаты в соцсетях для "помощи" друг другу: в Госспецсвязи предупредили об опасности

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Украинцев добавляют в чаты в соцсетях для "помощи" друг другу: в Госспецсвязи предупредили об опасности

pixabay.com

Есть вероятность, что такие каналы созданы для диверсантов, чтобы ввести в заблуждение людей и усыпить внимание.

Украинцев призывают не общаться с незнакомыми лицами в Сети, которые спрашивают о планах или любой другой информации.

Об этом предупредили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Как сказано, в Сети распространяется информация о том, что людей в Киеве, Харькове и других городах добавляют в чаты, якобы для помощи друг другу. Впрочем, есть вероятность, что такие каналы созданы для диверсантов, чтобы ввести в заблуждение людей и усыпить внимание.

"Напоминаем, что если кто-то не знаком, особенно те, которые не ориентируются на местности, спрашивают вас о планах или какой-либо другой информации — не общайтесь с ними, а по возможности принимайте меры по их задержанию", — подчеркнули в Госспецсвязи.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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