Украинцев добавляют в чаты в соцсетях для "помощи" друг другу: в Госспецсвязи предупредили об опасности

Украинцев добавляют в чаты в соцсетях для "помощи" друг другу: в Госспецсвязи предупредили об опасности

Есть вероятность, что такие каналы созданы для диверсантов, чтобы ввести в заблуждение людей и усыпить внимание.

Украинцев призывают не общаться с незнакомыми лицами в Сети, которые спрашивают о планах или любой другой информации.

Об этом предупредили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Как сказано, в Сети распространяется информация о том, что людей в Киеве, Харькове и других городах добавляют в чаты, якобы для помощи друг другу. Впрочем, есть вероятность, что такие каналы созданы для диверсантов, чтобы ввести в заблуждение людей и усыпить внимание.

"Напоминаем, что если кто-то не знаком, особенно те, которые не ориентируются на местности, спрашивают вас о планах или какой-либо другой информации — не общайтесь с ними, а по возможности принимайте меры по их задержанию", — подчеркнули в Госспецсвязи.