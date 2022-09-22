Украинцы больше всего симпатизируют Зеленскому, Притуле, Кличко и Залужному, - опрос NDI

Среди публичных лиц украинцам больше всего нравятся Владимир Зеленский, Сергей Притула, Виталий Кличко и Валерий Залужный.

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный National Democratic Institute и Киевским международным институтом социологии.

Респондентам было предложено ответить на вопрос, нравится ли им та или иная публичная личность из списка. По результатам опроса лидером симпатий стал Президент Украины Владимир Зеленский с 87%. На втором месте оказался Сергей Притула с 77%.

К Виталию Кличко с симпатией относятся 63% украинцев. Почти столько же людей – 62% – симпатизируют Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному.

А лидерами антисимпатий стали Петр Порошенко (19%), Кира Рудык (19%) и Юрий Бойко (14%).

Опрос «Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины» проводился со 2 по 9 августа 2022 года методом телефонных интервью с использованием программного обеспечения CATI. Были опрошены 2510 украинцев. Уровень погрешности не превышает 2,2%.