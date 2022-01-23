"Украинцы будут помнить это десятилетиями", — Кулеба об отказе Германии снабжать оружием

Берлин также блокирует поставки оружия Эстонией в Украину.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование, что Германия отказывается поставлять оружие в Украину, а также блокирует этот вопрос по Эстонии.

Об этом Кулеба сказал в интервью Welt am Sonntag.

"Мы разочарованы отказом Германии предоставить разрешение на поставку оборонительного оружия Украине, особенно в нынешней ситуации", — отметил министр.

Отметим, что правительство Германии отказывается предоставить оружие в регионы, где продолжаются вооруженные конфликты. Также она не согласовывает поставки бывших запасов Вооруженных сил Германии Эстонией в Украину.

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"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить это десятилетиями, и это очень грустно для меня как для министра иностранных дел. Я бы хотел, чтобы наше партнерство процветало, и чтобы люди испытывали дружеские и теплые чувства друг к другу", — сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что уважает ссылку Берлина на события в прошлом, которые влияют на экспорт оружия. В то же время, он не может с этим согласиться.

"Украина понесла огромные потери и разрушения во Второй мировой войне. Теперь, когда мы снова страдаем и нам грозят, единственная правильная политика — позволить нам защищаться… Чем сильнее сейчас Украина, тем ниже риск очередного военного конфликта с Россией. Просто потому, что Путин не начнет новую атаку против Украины, зная, что цена будет слишком высокой", — отметил Кулеба.

Напомним, Кулеба также заявил, что Нидерланды пересмотрели свою позицию по предоставлению Украине оружия через систему закупок НАТО. Сейчас также важно, чтобы Германия изменила мнение по поводу поставки вооружения Украине. Однако, кроме этих стран, Украина знает, где и у кого получить нужное ей оружие.

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