Украинцы должны оставаться сильными и едиными, чтобы преодолеть все угрозы.

Украинцы должны оставаться сильными и едиными, чтобы преодолеть все угрозы.

Украина продолжает оставаться столицей мировой дипломатии.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал украинцев оставаться сильными и едиными для преодоления всех угроз в стране.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Помощь — политическая, финансовая, военная — ежедневно усиливает наше государство и наши позиции на международной арене. Мы также должны оставаться сильными и едиными, чтобы преодолеть все угрозы", — отметил глава правительства.

Он добавил, что Украина продолжает оставаться столицей мировой дипломатии.

"Поддержку и солидарность нашему государству выражают ряд ведущих государств и наших партнеров. На этой неделе Украину посетили президент Франции, глава парламента Эстонии, министры иностранных дел Германии, Испании, Австрии, Словакии и Чехии", — резюмировал он.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают граждан сохранять спокойствие и консолидироваться внутри страны.

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