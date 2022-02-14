Украинцы должны оставаться сильными и едиными, чтобы преодолеть все угрозы.

Украина продолжает оставаться столицей мировой дипломатии.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал украинцев оставаться сильными и едиными для преодоления всех угроз в стране.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Помощь — политическая, финансовая, военная — ежедневно усиливает наше государство и наши позиции на международной арене. Мы также должны оставаться сильными и едиными, чтобы преодолеть все угрозы", — отметил глава правительства.
Он добавил, что Украина продолжает оставаться столицей мировой дипломатии.
"Поддержку и солидарность нашему государству выражают ряд ведущих государств и наших партнеров. На этой неделе Украину посетили президент Франции, глава парламента Эстонии, министры иностранных дел Германии, Испании, Австрии, Словакии и Чехии", — резюмировал он.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что принимают все меры по противодействию агрессивным действиям России и призывают граждан сохранять спокойствие и консолидироваться внутри страны.
Читайте также:
- Россия продолжает стягивать войска и технику в Беларусь и в Крым: опубликованы новые спутниковые снимки
- Россия может вторгнуться в Украину и свергнуть власть в Киеве – Столтенберг
- Угроза новой российской агрессии против Украины: Байден может поговорить с Путиным