"Украинцы должны победить": премьер Финляндии перечислила факторы, необходимые для проигрыша РФ

Для победы Украины Европа должна продолжать оказывать Киеву все виды помощи, а также вводить еще более жесткие санкции и визовые ограничения против России.

Об этом заявила премьер Финляндии Санна Марин во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

"Украинцы доказали свою храбрость и выносливость, и они должны выиграть войну – альтернативы нет. Поэтому европейцы должны продолжать оказывать Украине все виды помощи и быть готовыми принять еще более жесткие санкции и визовые ограничения против России", – цитирует Санну Марин пресс-служба Европарламента.

Премьер Финляндии также не обошла тему энергетического кризиса в Европе и призвала к краткосрочным мерам по снижению цен на электроэнергию.

"Нынешний кризис не первый в Европе и не будет последним", — подчеркнула Марин.

Санна Марин отметила, что "недальновидные действия России" уже изрядно сплотили Западный альянс. Поэтому премьер Финляндии призвала Европу и дальше противостоять российскому энергетическому вымогательству, оставаться единой и поддерживать свои ценности: верховенство права, демократию и права человека.

Напомним, ранее премьер Финляндии призвала ужесточить санкции против агрессора России.

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