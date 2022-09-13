"Украинцы должны победить": премьер Финляндии перечислила факторы, необходимые для проигрыша РФ

Украина должна выиграть войну с Россией, альтернативы нет.
Для победы Украины Европа должна продолжать оказывать Киеву все виды помощи, а также вводить еще более жесткие санкции и визовые ограничения против России.
Об этом заявила премьер Финляндии Санна Марин во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге.
"Украинцы доказали свою храбрость и выносливость, и они должны выиграть войну – альтернативы нет. Поэтому европейцы должны продолжать оказывать Украине все виды помощи и быть готовыми принять еще более жесткие санкции и визовые ограничения против России", – цитирует Санну Марин пресс-служба Европарламента.
Премьер Финляндии также не обошла тему энергетического кризиса в Европе и призвала к краткосрочным мерам по снижению цен на электроэнергию.
"Нынешний кризис не первый в Европе и не будет последним", — подчеркнула Марин.
Санна Марин отметила, что "недальновидные действия России" уже изрядно сплотили Западный альянс. Поэтому премьер Финляндии призвала Европу и дальше противостоять российскому энергетическому вымогательству, оставаться единой и поддерживать свои ценности: верховенство права, демократию и права человека.
Напомним, ранее премьер Финляндии призвала ужесточить санкции против агрессора России.
Читайте также:
- Премьер-министр Финляндии показала фото своего визита в церковь в Буче, где похоронены мирные жители
- "Не надо иметь никаких сомнений": в МИД рассказали, какие конечные цели России в отношении Украины
- Паника в Кремле: после сокрушительного поражения на Харьковщине оцепление Путина толкает его на последний радикальный шаг