Украинцы доверяют Зеленскому, но считают, что страна движется в неправильном направлении

Украинцы доверяют Зеленскому, но считают, что страна движется в неправильном направлении

Относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи.

Украинцы недовольны, в каком направлении развивается страна, но продолжают больше всех политиков доверять действующему президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". ·

Так, направление движения страны как правильное оценивает четверть опрошенных (26%), как неправильное — 64%, затруднились ответить — 11%.

Отмечается, что относительно больше тех, кто оценивает направление развития страны как правильное, среди молодежи, а также жителей Запада и Центра.

Кроме того, рейтинг доверия к политикам возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 46% опрошенных, не доверяют — 52%. Юлии Тимошенко доверяют 30%, не доверяют — 68%. Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют — 58%. Петру Порошенко доверяют 24%, не доверяют — 75%. Виктору Медведчуку доверяют 16%, не доверяют — 70%. Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют — 52%, не слышали о таком — 28%.

Исследование "Общественно-политические настроения населения" проведено Социологической группой "Рейтинг" 30 июня — 3 июля 2021 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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