"Украинцы не будут ждать оккупанта, лежа в гробах" — Зеленский о ситуации на границах

"Украинцы не будут ждать оккупанта, лежа в гробах" — Зеленский о ситуации на границах

В государстве, где каждый день говорят о войне, сложно жить.

Украинцы понимают, что война может начаться даже завтра, но ложиться в гробы и ждать оккупанта не будут.

Об этом во время Мюнхенской конференции безопасности сказал президент Зеленский.

"Никто не живет в розовых очках, все понимают, что может начаться завтра. Но ложиться в гробы и ждать военных украинцы не будут. Мы ни на кого наступать не будем, но готовы ко всему. Мы не можем быть пассивными и не можем говорить ежедневно, что завтра война. О каком государстве мы говорим, о какой экономике мы говорим, как можно жить в государстве, когда ежедневно вам говорят, что завтра будет наступление, завтра будет война", — сказал президент.

Напомним, по данным американской разведки, после вторжения в Украину Россия планирует убить и арестовать политиков, активистов, журналистов и российских и белорусских диссидентов.