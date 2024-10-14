Украинцы рассказали, как относятся к Зеленскому — соцопрос КМИС

В сентябре-октябре 2024 года 59% украинцев поддерживают президента Владимира Зеленского, в то время как 37% выражают недоверие. По сравнению с маем эти данные остались на том же уровне.

Об этом говорится в свежем соцопросе Киевского международного института социологии (КМИС).

После выборов 2019 80% украинцев доверяли президенту Владимиру Зеленскому, однако к февралю 2022 этот показатель снизился до 37%. После начала войны уровень доверия вырос до 90%, но к концу декабря 2023 года упал до 77%, к февралю 2024 – до 64%, а к маю – до 59%. С мая по сентябрь 2024 года доверие оставалось практически стабильным.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что в Украине сохраняется высокое доверие к президенту Владимиру Зеленскому, даже в сложных условиях войны и неопределенности. Однако доверие динамично: значительная часть населения колеблется между доверием и недоверием в зависимости от событий. Для поддержания доверия важно обеспечивать прозрачную коммуникацию с общественностью.

Опрос КМИС, проведенный с 20 сентября по 3 октября 2024 года, показал, что 91% респондентов доверяют Вооруженным силам Украины. Доверие же к премьер-министру составляет 24%, к правительству — 20%, а к Верховной Раде — 11%.

Напомним, в июне 43% украинцев считали, что за пять лет президентства Владимира Зеленского ситуация с демократией в стране ухудшилась.

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