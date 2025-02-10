Украинцы смогут использовать цифровые документы за границей: подробности

Украина успешно протестировала Европейский кошелек цифровой идентификации. В скором времени украинцы смогут использовать цифровые документы за рубежом, а европейцы – в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

В Минцифры отметили, что Украина успешно прошла тестирование Европейского кошелька цифровой идентификации, который планируется запустить до конца 2026 года. Это нововведение позволит украинцам пользоваться цифровыми документами за рубежом, а европейцам использовать свои документы во время пребывания в Украине.

Сообщается, что впервые прошла встреча с участниками консорциума Potential для тестирования совместимости электронных документов с прототипами цифровых европейских кошельков. Украинские разработчики проверили, как работают документы в Действии вместе с мобильными приложениями стран ЕС.

EU Digital Identity Wallet станет важным инструментом для украинцев за рубежом, в частности, для регистрации SIM-карт, открытия банковских счетов и доступа к документам на мобильных устройствах. Украина является единственной из 20 стран-участниц, которая еще не является членом ЕС, но ее опыт в построении цифрового государства признан уникальным и важным для мира. В Минцифры подчеркнули, что Украина продолжает работать над приближением к единому цифровому рынку ЕС.

Напомним, ранее мы писали о том, что на портале и в приложении "Действие" появится интеграция ИИ, расширение сервисов для водителей, еКонсул, еНотариат и новые цифровые услуги для граждан.

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