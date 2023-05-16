Украинцы способны эффективно использовать современное западное оружие — пора дать нам самолеты F-16, — Палатный

Украинцы эффективно используют современную западную военную технику — об этом говорит сбивание запущенных россиянами 6 гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал" и 3 баллистических ракет.

Пришло время снять какие-либо ограничения в поставках оружия и дать Украине современные самолеты F-16, чтобы нивелировать преимущество РФ в воздухе. Об этом написал руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью украинские воины воздушной обороны сбили 6 гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал" и 3 баллистические ракеты, которые россияне выпустили по нашей стране. Все, что летело из мордора, не долетело! ЗРК Patriot несет боевое дежурство в Украине. Именно этот тип ЗРК в умелых руках наших воинов способен сбивать российские "аналоговнеты". Какой вывод из этого? Он прост: украинцы способны эффективно использовать современные образцы западной военной техники и добиваться невероятных результатов. Это подтверждено не один раз. А главное: сохранять жизнь тысяч украинцев”, — пишет Артур Палатный.

По словам руководителя волонтерского штаба, любое промедление с передачей необходимой военной техники и оружия – это потери человеческих жизней. Поэтому сейчас пришло время западным странам снять какие-либо ограничения в поставке оружия Украине.

Нам нужны современные западные самолеты F-16! И Украине удастся очень быстро нивелировать нынешнее преимущество россиян в воздухе. Скорее окончить эту войну нашей победой. Победа всего мира! Спасти тысячи жизней!”, — отметил Палатный