"Украинцы воюют вместо нас": в Эстонии заявили об уничтожении войск РФ, ранее угрожавших ей

Глава МИД Эстонии отметил, что самый эффективный и даже самый дешевый путь, чтобы избавиться от агрессивности России, заключается в поддержке Украины.

Эстония оказывает помощь Украине в войне с Россией, ведь ВСУ уничтожают те вражеские войска, которые угрожали самой Эстонии. Также это помогает не допустить военного конфликта между РФ и членами НАТО в регионе.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на форуме под эгидой Атлантического совета, сообщает "Укринформ"

"Главная причина такой поддержки, которую разделяют до 90% нашего населения, это понимание, что украинцы действительно воюют сейчас за нас — и вместо нас", — отметил глава эстонского МИД.

Украина уничтожила российские войска, угрожавшие Эстонии

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Он рассказал, что когда занимал должность министра обороны в 2016-2017 годах, с российской стороны границы постоянно было видно 120 тыс. военных. Они круглосуточно находились в готовности к действиям и вопрос был только в том, отдаст ли президент РФ Владимир Путин соответствующий приказ. Тсахкна отметил, что в Эстонии знали об этом: "Мы были готовы и не боялись". Но сейчас, констатировал министр, эти войска исчезли.

"Их послали в Украину, и большинство из них уже просто не существуют, они мертвы. Вместо нас от них избавились украинцы", — отметил глава МИД Эстонии.

"И это лишь маленький пример, почему мы точно понимаем: вместо того, чтобы иметь агрессию или военный конфликт между Россией и членами НАТО в нашем регионе, наиболее эффективен и даже, позвольте сказать жестоко, самый дешевый путь, чтобы избавиться от агрессивности России, заключается в нашей поддержке Украины. Потому что Украина воюет именно с этим", – подчеркнул Тсахкна.

Результат войны в Украине будет определяющим для трансатлантической безопасности

Он отметил, что война РФ против Украины несет экзистенциальную угрозу Эстонии. Итог войны будет определяющим моментом для будущего трансатлантической безопасности.

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"Наша первая задача – помочь Украине выиграть эту войну, добиться устойчивого мира и восстановления", – подчеркнул эстонский министр.

Он добавил, что Украина должна присоединиться как к ЕС и НАТО. В частности, это станет четким сигналом о защищенности долгосрочных инвестиций в Украину.

К слову, вклад Норвегии, Литвы, Эстонии и Латвии в помощь для Украины по отношению к собственному ВВП составляет более 1%. В то же время США передали Украине 0,3% по отношению к собственному ВВП.

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