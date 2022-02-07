Украинцы взяли более 6,5 млн долгов, и уже каждый 4-й гражданин виноват деньги – Ирина Суслова

Наиболее стремительно растет количество долгов по кредитам банков и микрокредитным учреждениям

Реальный уровень жизни подавляющего большинства украинцев все больше шокирует. По данным Единого реестра должников, в прошлом году количество долгов людей выросло на 1,5 млн или на треть по сравнению с 2020 годом.

Об этом на своей странице в Facebook пишет лидер Женского движения "ЗА БУДУЩЕЕ" Ирина Суслова, ссылаясь на данные Единого реестра должников.

Всего на начало 2022 года не уплачено 6 млн. 582 тысячи 297 долгов. Если поделить эту цифру на официальное количество населения Украины, то получается, что потенциально седьмая часть граждан живет в долг. А если не учитывать детей и молодежь до 25 лет, долги имеет каждый 4-й украинец.

"Нужно ли говорить о качестве такой жизни? Люди, попавшие в реестр должников, не могут уехать из страны, пользоваться банковскими карточками и счетами, продать авто или недвижимость. Большинство всех официальных доходов в принудительном порядке взимается на покрытие задолженности, и люди в в большинстве случаев вынуждены брать новые долги, чтобы хоть как-то выжить», — пишет Суслова.

Наиболее стремительно растет количество долгов по кредитам банков и микрокредитных учреждений – 567 тысяч. Бьет рекорды количество должников за коммунальные услуги — общий долг на 1 декабря 2021 составил 72,7 млрд грн. В 2020 году открыто 342 232 производств (на 50% больше, чем в 2019 году) о принудительном взыскании задолженности по ЖКУ. И еще несколько цифр: в 2020 году, по данным Госстата, примерно 40% украинских семей, или почти 6 млн семей, постоянно отказывают себе в самом необходимом, кроме питания. Еще примерно 3%, или почти 500 тысяч семей, не удавалось обеспечить даже достаточное питание.

"Считаю, что правительству нужно наконец перейти от декларирования реформ к реальным шагам социальной защиты населения и улучшению качества жизни. Женское движение "ЗА БУДУЩЕЕ" вместе с депутатской группой ВРУ "Партия "За будущее" предлагают улучшить социальные стандарты: внести изменения в Государственный бюджет Украины, увеличив минимальный прожиточный минимум до реального уровня, по расчетам Министерства социальной политики, составляет 3659 грн/мес.

В то же время, считает Ирина Суслова, Верховная Рада Украины должна снизить цены на продукты питания и коммунальные тарифы путем скорейшего рассмотрения и принятия законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об удешевлении стоимости продуктов питания и сохранении конкурентоспособности отечественного производителя".

"Напомню, что этот законопроект предусматривает временное введение нулевой ставки НДС на продукты питания и снижение ставки до 7% на жилищно-коммунальные услуги. Это позволит минимум на 10% снизить в Украине цены и коммунальные тарифы", — резюмировала лидер Женского движения "ЗА БУДУЩЕЕ ".