"Украинцы заканчиваются": будущий госсекретарь США о возвращении Киевом оккупированных территорий

Рубио не верит, что Россия сможет захватить всю Украину, но также не верит в то, что и Киев сможет вернуть свои территории.

Сенатор США Марко Рубио, избранный Дональдом Трампом на должность государственного секретаря, заявил, что и Украина, и Россия должны пойти на уступки, чтобы закончить войну.

Об этом будущий глава американской дипломатии сказал во время слушаний в Сенате.

Он назвал нереалистичным сценарий возвращения Украиной всех оккупированных земель.

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"Будем реалистами: необходимы уступки – и со стороны РФ, и со стороны украинцев… Важно, чтобы с обеих сторон был некоторый баланс. Будет очень трудно достичь этой цели – прекращение огня", – говорит госсекретарь.

При этом Рубио заверил, что Россия не сможет захватить всю Украину, поскольку наше государство слишком велико, а украинцы слишком смело воюют. Но, с другой стороны, Киев также не сможет оттеснить россиян с захваченных территорий.

"Проблема, с которой сталкивается Украина, заключается не в том, что у них заканчиваются деньги, а в том, что у них заканчиваются украинцы. Здесь огромная разница в размерах. То, что сделал Путин, неприемлемо, но эта война должна закончиться" – говорит Рубио.

По его мнению, цель Путина сейчас состоит в том, чтобы фактически навязать нейтралитет Украине, модернизировать армию, вернуться и напасть снова через 4-5 лет. И это не тот результат, который устраивает США, подчеркнул сенатор.

"Важно, чтобы у украинцев были рычаги влияния, но им также придется пойти на уступки, чтобы достичь этого соглашения. И это будет очень трудно", – подытожил будущий госсекретарь.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным "очень быстро" после вступления в должность.

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