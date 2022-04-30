Украине дадут статус кандидата в члены ЕС в июне: Стефанишына сообщила подробности

Украине дадут статус кандидата в члены ЕС в июне: Стефанишына сообщила подробности

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишына заявила, что на встрече лидеров стран-членов Евросоюза в июне Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС.

В Брюсселе уже обработали часть переданных Украиной документов (опросника) и работу власти оценили высоко.

Об этом вице-премьер сказала в прямом эфире общего информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

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Она уточнила, что в ЕС высоко оценили работу украинской стороны с документами, касающимися политической составляющей, демократических институтов, прав человека и реформ. Стефанишына также сообщил, что до конца следующей недели Украина планирует передать Евросоюзу книгу государственности.

Вице-премьер подчеркнула, что Украина рассчитывает на получение статуса кандидата в члены ЕС уже в июне.

"Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС снова соберутся в июне этого года, будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата", – заявила Стефанишина.

Она добавила, что сегодня продолжаются переговоры с разными странами ЕС и происходит серьезный излом, поэтому те страны, которые скептически относились или относятся к европейской перспективе Украины, изменят свою позицию.

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что передал главе представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

После этого президент Евросовета Шарль Мишель рассказал, что Еврокомиссия до конца июня выскажет свою позицию по предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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