Пустой кошелек / © Pexels

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Украина может столкнуться с еще более глубоким финансовым кризисом уже в следующем году, если Россия продолжит активные боевые действия, а правительство не реализует запланированные реформы, которых требуют международные доноры, предупреждают аналитики.

Об этом пишет Reuters.

Большая часть доходов госбюджета Украины направляется на финансирование обороны государства, тогда как социальные и гуманитарные потребности покрываются за счет внешней финансовой помощи. По официальной информации, с начала вторжения страна получила уже 139 млрд долл. внешней поддержки.

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По словам главы Национального банка Украины Андрея Пышного, пока только треть из 65 млрд долл., необходимых на 2026-2027 годы, имеет подтверждение. Переговоры по остатку продолжаются.

Опрос, проведенный киевским аналитическим центром Centre for Economic Studies среди восьми экономистов, показал: в 2025 году Украине будет нужно от 39 до 58 млрд долл. внешних ресурсов. Ситуация требует срочных решений.

«Ключевая задача для правительства сейчас — найти еще 10-15 миллиардов долларов в дополнение к уже обещанной партнерами помощи на 2026 год», — отмечают в аналитической записке компании Investment Capital Ukraine.

Помощь Украине под угрозой: требования кредиторов остаются невыполненными

Продолжение переговоров с донорами может осложниться из-за того, что Украина не выполнила несколько ключевых обязательств — среди них назначение судей и других топ-чиновников.

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Дополнительную напряженность вызвали действия президента Украины Владимира Зеленского, который усилил контроль над антикоррупционной инфраструктурой. Впоследствии глава государства скорректировал свою позицию и внес в Верховную Раду новый законопроект, в котором пообещал обеспечить независимость антикоррупционных институтов, даже на самом высоком уровне. Рассмотрение законопроекта запланировано на 31 июля. Однако, по словам экспертов, ситуация уже нанесла определенный ущерб.

«Европа вряд ли откажется от поддержки Украины, но дальнейшая финансовая и военная помощь будет тщательнее проверяться, что может повлечь задержки, которые Украина себе позволить не может», — говорит Евгения Слепцова из Oxford Economics.

Реформы на паузе: что нужно сделать

Для того чтобы получить следующие транши долгосрочных программ финансирования от Евросоюза и МВФ, Украине следует выполнить ряд реформ. Среди них — доукомплектация Высшего антикоррупционного суда, обновление Агентства по розыску и менеджменту активов и назначение руководителя Бюро экономической безопасности .

Как сообщили два знакомых с ситуацией источника издания, в первом квартале этого года Украина не достигла нескольких показателей, предусмотренных четырехлетней программой Ukraine Facility объемом 50 млрд евро. Во втором квартале Киев запросил 3 млрд евро вместо запланированных 4,5.

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В Министерстве экономики уверяют, что страна выполняет все обязательства, несмотря на вызовы, вызванные войной. Ожидается поступление около 3 млрд евро в августе, а еще 1,45 млрд — позже.

Кроме того, действует соглашение с МВФ на 15,5 млрд долл. и планируются переговоры о новой кредитной программе.

Кабмин обновили, но эффект пока не ощутим

17 июля произошло обновление состава правительства — премьер-министром стала Юлия Свириденко. Это первая смена на этой должности за пять лет, и она призвана усилить экономическую стабильность.

В прошлом году ВВП Украины вырос на 2,9%, однако в этом году Нацбанк снизил прогноз до 2,1% — из-за ухудшения ожиданий относительно завершения войны, на что ранее намекал президент США Дональд Трамп.

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«Раньше мы считали, что 2026 год будет легче, но теперь ожидаем продолжения войны и в следующем году», — отмечает Александра Бетлий из Института экономических исследований.

Среди наиболее уязвимых секторов — горная промышленность и сельское хозяйство. В результате российских обстрелов в Донецкой области Украина потеряла важные объекты, включая единственную коксохимическую шахту возле Покровска. Кроме того, повреждена газодобывающая инфраструктура.

Оборонные расходы остаются на максимуме

Даже если в этом году будет достигнуто перемирие, Украина не сможет существенно уменьшить оборонные расходы в 2025-м, считают специалисты. Тем временем Россия существенно увеличила собственные военные бюджеты.

В этом году Украина потратит на оборону рекордные 2,6 трлн грн — примерно 62 млрд долл. — что составляет около 31% ВВП.

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Напомним, как сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, Еврокомиссия направила сигнал руководству Украины о том, что финансирование в рамках Ukraine Facility может быть полностью остановлено, если дальше будет продолжаться давление на ключевые антикоррупционные институты.

Также стало известно, что Евросоюз временно удерживает 1,5 млрд евро из общего фонда в 4,5 млрд евро, предназначенного для Украины. Все потому, что Киеву следует достичь определенных стандартов надлежащего управления.

В свою очередь Свириденко назвала «полностью контролируемой» ситуацию с внешним финансированием Украины. По ее словам, в этом году в рамках Ukraine Facility предусмотрена помощь в 12,5 млрд евро. По словам премьера, для получения этих денег государство выполнило 14 из 16-ти индикаторов, направленных на реформирование той или иной отрасли. Еще два индикатора находятся на финальной стадии выполнения.