Украине могут усилить помощь после скандала с Трампом и Starlink: кто пришел на помощь

Владимир Зеленский и Энди Бернем / © Associated Press

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Опасения по поводу возможного сокращения американских разведданных для Украины и внезапные проблемы со Starlink заставили европейских партнеров действовать решительно. Лидеры европейских стран 14 октября пообещали усилить поддержку Украины. В частности, Великобритания пообещала немедленно предоставить новую партию ракет к ПВО.

Об этом пишет The New York Times.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Лондоне с руководителем британского правительства Энди Бернемом вспомнил о «трудностях», возникших в последнее время во взаимоотношениях с союзниками. Не вдаваясь в подробности, Зеленский сообщил о намерении обсудить с Бернемом вопрос обмена разведывательной информацией и работу сети спутниковой связи Starlink, которая критически важна для украинских сил обороны.

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Глава государства отметил, что в последнее время возникло «много разных сюрпризов», которые нежелательны, «когда у вас настоящее партнерство, а мы рассчитываем на партнерство с Соединенными Штатами».

Отключение Starlink в Украине и остановка разведданных

По данным источников NYT в сфере безопасности, 14 октября в Украине зафиксировали внезапное отключение военной версии системы Starlink, финансирование которой обеспечивает Пентагон. Официальных объяснений причин сбоя предоставлено не было.

Возможность ухудшения сотрудничества с США в сфере безопасности, благодаря которой Украина имеет возможность осуществлять высокоточные удары и отражать авиационные и ракетные атаки врага, вызвала серьезную обеспокоенность среди европейских чиновников на фоне пятого года войны.

Публичные разногласия между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским на протяжении последних дней существенно усилили напряженность и опасения относительно возможности Украины сопротивляться российской агрессии в случае прекращения доступа к американской разведке.

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Ранее, 13 октября, Зеленский отметил, что партнеры по безопасности не предоставили Украине оперативные предупреждения о массированных ракетных ударах России, совершенных в ночь на 12 и 13 октября. Это подпитывает опасения, что США могли воплотить угрозы остановки передачи разведданных, в частности спутниковых сведений о запуске ракет.

В то же время представители оборонных ведомств ряда государств, среди которых США и Украина, заверили, что ключевые американские разведывательные данные продолжают поступать. Отвечая 13 октября на соответствующий вопрос, Трамп заявил: «Мы помогаем им и делимся разведданными».

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 14 октября сообщил, что украинская сторона не получала предупреждения относительно одной из серий ударов, нанесенных в ночь на вторник. В то же время у Украины была информация о «следующих трех волнах атак».

Помощь для Украины от Британии

14 октября в Лондоне Зеленский провел встречу с королем Чарльзом III. Позже он встретился с Бернемом, заявившим о намерении ускорить оказание военной и экономической помощи Украине. В частности, речь идет о новой партии ракет для противовоздушной обороны, которые показали эффективность борьбы с российскими беспилотниками.

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«Мы позаботимся о том, чтобы они были на месте как можно быстрее», — сказал Бернем в начале встречи.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Эстонии заявил: «Путин пытается ослабить нашу решимость и прекратить нашу поддержку Украины. Но Россия терпит неудачу. Она терпит неудачу на поле боя в Украине. И мы не дадим себя запугать».

«Союзникам нужно делать больше, особенно по поддержке противовоздушной обороны (Украины — ред.)», — подчеркнул Рютте.

Могут ли разведданные Европы заменить поддержку США

Издание также напомнило, что после заключения Трампом соглашения по импорту дизельного горючего из России, которое потенциально может обеспечить Кремлю значительные доходы, представители администрации США призвали Украину не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Украинские чиновники расценили сообщения от администрации Трампа как предупреждение о возможном прекращении разведывательной поддержки.

Великобритания имеет мощную разведывательную систему и входит в альянс Five Eyes, в рамках которого сотрудничает с Соединенными Штатами, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. В то же время, американские разведывательные возможности значительно масштабнее, чем у других стран альянса, поэтому потеря доступа к ним стала бы для Украины особо серьезной проблемой, отметили представители служб безопасности.

«Точность, детализация и своевременность разведданных из Соединенных Штатов заслуживают особого внимания», — заявил экс-глава Национального агентства геопространственной разведки США Роберт Б. Мурретт.

По его словам, Соединенные Штаты обычно предоставляют Украине разведывательную информацию о целях на территории России. Мурретт отметил, что помощь Украине разведданными также оказывают другие европейские государства. Польша и страны Балтии передают Киеву «значительный объем разведданных».

В то же время Мурретт выразил сомнение в том, что американское разведывательное сообщество полностью прекратит поддержку Украины.

«Нынешнее руководство американского разведывательного сообщества и наших союзников очень антироссийское», — сказал он.

Экс-чиновник также отметил, что окончательное решение остается за Белым домом.

«Это не означает, что Белый дом не может отменить их решения. Но основное руководство американского разведывательного сообщества не испытывает теплых чувств к Путину и его руководству в Кремле», — пояснил Муррет.

Военный аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Томас Виттингтон также оценил возможности европейских разведывательных служб. По его словам, они «достаточно хорошие», однако обмен информацией между европейскими странами может иметь некоторые недостатки. В частности, разведданные могут быть фрагментарными или дублироваться в зависимости от того, насколько секретными их считает конкретное государство. По мнению Виттингтона, это способно замедлять передачу информации.

«Для европейцев не невозможно воспроизвести радиоэлектронную разведку и обмен данными, которые осуществляют США. Но, очевидно, дополнительная поддержка со стороны США, дополнительные возможности придают разведке большее значение. Именно поэтому это очень важно», — рассказал военный аналитик.

Напомним, Бернем заявил во время визита Зеленского в Лондон, что Украина в скором времени получит новую военную и финансовую помощь. Также политик воздержался от оценки соглашения между США и России по поставкам дизеля и пообещал содействовать налаживанию отношений между Вашингтоном и Киевом.

Отметим, накануне в Еврокомиссии заявили об отсутствии признаков прекращения обмена развединформацией между США и Украиной. В то же время в Брюсселе пока не комментируют возможные ограничения в работе Starlink, ожидая дополнительных данных, однако уже ведут переговоры с Киевом о предоставлении доступа к европейской системе защищенной спутниковой связи Govsatcom для гражданских нужд.

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