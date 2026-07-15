Украине начали передавать лицензии на производство ракет для Patriot: когда ждать результата

Patriot / © соцмережі

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Соединенные Штаты начали процесс предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом 15 июля сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника, осведомленного о ситуации.

По словам собеседника издания, американская оборонная компания Lockheed Martin, производящая ракеты для Patriot, поддерживает предоставление Украине соответствующих лицензий.

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Чиновник также считает, что этот процесс может длиться меньше нескольких месяцев, как предполагали ранее.

Сообщение появилось после того, как президент США Дональд Трамп 8 июля заявил о готовности удовлетворить давнюю просьбу Украины относительно лицензированного производства американских ракет-перехватчиков для Patriot.

Система Patriot играет ключевую роль в защите украинского воздушного пространства от российских баллистических ракет. В то же время, запасы перехватчиков сокращаются на фоне усиления российских ударов и роста международного спроса.

Производство ракет в Украине позволило бы привлечь возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса и уменьшить зависимость от поставок американских производителей.

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Кроме США, лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot имеют Япония и Германия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые приблизилась к возможности самостоятельно производить ракеты для этих систем.

«Я благодарю президента США за это политическое решение, которое уже является историческим и поможет спасти жизнь тысяч людей в Украине», — сказал Зеленский во время выступления по случаю Дня Украинской Государственности.

Ранее сообщалось, что организация собственного производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине может занять несколько лет, причем первыми с конвейера сойдут не самые новые модификации.

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Напомним, по мнению некоторых экспертов, лицензия США на ракеты для Patriot не спасет Украину от «прилетов» в ближайшие годы. Организация производства ракет-перехватчиков не будет простым и быстрым процессом.

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