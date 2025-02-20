Украине "не следовало начинать" войну: Шольц прокомментировал заявление Трампа

Украину ни в коем случае нельзя винить в войне, которую против нее развязала Российская Федерация.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Reuters.

Мнение президента США Дональда Трампа о том, что Украина виновата в войне, не соответствует действительности.

"Это не так. Мы в Европе настаиваем на этом", — ответил глава правительства ФРГ на вопрос о том, разделяет ли он мнение Трампа.

В частности, именно по этой причине, подчеркнул Шольц, Евросоюз держит двери открытыми для Украины – как для потенциального члена. Кроме того, по его словам, в случае будущего мирного урегулирования у Украины должна быть сильная армия, "за которую мы в Европе и наши международные и трансатлантические партнеры несем общую ответственность",

"Нельзя мешать Украине в ее решении быть демократической, суверенной страной на пути в Европу", — добавил немецкий канцлер.

Напомним, ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц сделал заявление о легитимности Владимира Зеленского. Комментируя заявления президента США Дональда Трампа о рейтинге украинского лидера, политик отметил, что Зеленский и российский диктатор РФ Владимир Путин очень разные.

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