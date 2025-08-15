Катарина Матернова

Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова накануне саммита президента США Дональда Трампа и диктатора Путина напомнила, что Украина стремится к миру, но «не любой ценой».

Об этом она написала в Facebook.

Матернова отметила, что пока мир с надеждой ожидает встречи лидеров в столице Аляски, надеясь на прекращение огня, россияне продолжают обстрелы.

«Убивают гражданских. Прошлой ночью в Херсонской области семь погибших, девять раненых, более 100 разрушенных домов. А когда спасатели выносили тела погибших, российский беспилотник снова нанес удар, ранив трех офицеров», — подчеркнула она.

Дипломатка также отметила, что завтрашний саммит пройдет без участия Украины и других европейских стран.

«Однако все экзистенциальные вопросы по ее будущему, по окончании войны должна решать Украина. С гарантиями безопасности от своих друзей и союзников. Иначе Путин снова нанесет удар», — подчеркнула Матернова.

Она напомнила, что стремление к миру не означает готовности уступить ключевые интересы государства.

«Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв — и всех остальных, кто погиб от российских атак», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности участия европейских лидеров в вероятной встрече Путина и Зеленского.

Мы ранее информировали, что госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры по прекращению войны в Украине должны включать обсуждение гарантий безопасности для страны и урегулирование территориальных споров.