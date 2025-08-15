- Дата публикации
Украине нужен мир, но не за любую цену — госпожа посол Евросоюза
В преддверии встречи президента США Дональда Трампа и диктатора Путина госпожа ЕС в Украине подчеркнула, что мир возможен только на справедливых условиях, а ключевые решения должны приниматься при участии Украины.
Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова накануне саммита президента США Дональда Трампа и диктатора Путина напомнила, что Украина стремится к миру, но «не любой ценой».
Об этом она написала в Facebook.
Матернова отметила, что пока мир с надеждой ожидает встречи лидеров в столице Аляски, надеясь на прекращение огня, россияне продолжают обстрелы.
«Убивают гражданских. Прошлой ночью в Херсонской области семь погибших, девять раненых, более 100 разрушенных домов. А когда спасатели выносили тела погибших, российский беспилотник снова нанес удар, ранив трех офицеров», — подчеркнула она.
Дипломатка также отметила, что завтрашний саммит пройдет без участия Украины и других европейских стран.
«Однако все экзистенциальные вопросы по ее будущему, по окончании войны должна решать Украина. С гарантиями безопасности от своих друзей и союзников. Иначе Путин снова нанесет удар», — подчеркнула Матернова.
Она напомнила, что стремление к миру не означает готовности уступить ключевые интересы государства.
«Я искренне надеюсь, что Соединенные Штаты и президент Трамп будут помнить об этом завтра. Во имя сегодняшних украинских жертв — и всех остальных, кто погиб от российских атак», — подытожила она.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о возможности участия европейских лидеров в вероятной встрече Путина и Зеленского.
Мы ранее информировали, что госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры по прекращению войны в Украине должны включать обсуждение гарантий безопасности для страны и урегулирование территориальных споров.