Украине нужен мирный план: Мерц после переговоров Зеленского с Трампом
Европейские лидеры ответили на план Дональда Трампа по Украине.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина нуждается в мирном плане. Европейские лидеры пообещали усилить поддержку Киева и давление на Москву.
Об этом пишет DW.
Отмечается, что такое заявление Мерц сделал после группового телефонного разговора с другими европейскими лидерами Владимиром Зеленским по итогам встречи президента Украины с президентом США Дональдом Трампом.
«В ходе разговора европейские лидеры, включая Мерца, пообещали усилить поддержку Украины, чтобы „побуждать Россию к серьезным переговорам“, — сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
В частности, предполагается усилить давление на Москву с помощью санкций и задействовать замороженные российские государственные активы.
«Зеленский пользуется полной поддержкой Германии и наших европейских друзей на пути к миру», — приводит Корнелиус слова Мерца.
Отмечается, что после встречи с Трампом лидеры европейских государств обсудили с Зеленским дальнейшие действия и намерены в дальнейшем внимательно следить за следующими шагами.
Разговор Зеленского с европейскими лидерами
Групповой телефонный звонок с европейскими политиками украинский лидер провел по завершении переговоров с президентом США.
На брифинге Зеленский вспомнил, что в разговоре участвовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, генсек НАТО Марк Рютте, президент Финляндии Александр Стубб, а также премьер-министры Великобритании, Италии, Норвегии, Польши.
Напомним, европейские лидеры подтвердили свою поддержку Украины во время виртуального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.