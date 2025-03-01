Украине нужна сильная позиция: Зеленский о переговорах с РФ

Украина хочет мира, но для переговоров с РФ нужна сильная позиция.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин и Россия являются убийцами и врагами Украины, но это не значит, что Киев не хочет мира и откажется заключить соглашение с Кремлем.

Об этом он заявил в интервью на телеканале Fox News.

"Я буду предельно открыт. Я не могу изменить наше отношение к россиянам – они убийцы. Путин и россияне наши враги. А американцы и европейцы — наши лучшие друзья. А Путин и русские – их враги. Но это не значит, что мы не хотим мира. Мы просто хотим признать реальность, реальную ситуацию", – заявил Зеленский.

Президент Украины также опроверг утверждения Трампа, что он никогда не подпишет мирное соглашение с Путиным.

"Я так думаю. Украина хочет мира, и мы заключим соглашение. Дипломатическое урегулирование и переговоры будут в любом случае. Я только сказал, что нам нужен справедливый и прочный мир. Мы должны быть очень сильными за столом переговоров и на этих переговорах", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина должна прийти на переговоры в сильной позиции.

"Что это значит? Знать, что наша армия сильна, что наши партнеры с нами и что у нас есть гарантии безопасности", – пояснил украинский президент.

Напомним, Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности надеялся получить от Трампа. По его словам, прекращение огня без гарантий безопасности невозможно.

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