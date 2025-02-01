Украине нужны "антиусловия Асада": Портников сказал, как избежать войны в будущем

Без уважения к военной службе украинское государство ждет судьба Сирийской Арабской Республики Башара Асада. Поэтому Украине нужны "антиусловия Асада": союзники, общество, армия, управление. И все это должно быть эффективным.

Такое мнение высказал сегодня журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".

"В первые дни полномасштабной войны РФ против Украины я говорил, что это будет очень похоже на сирийский конфликт. Теперь мы знаем, как он закончился. Может быть, стоит сделать из этого выводы?" – сказал журналист.

Он отметил, что сейчас РФ контролирует лишь небольшую территорию Украины и испытывает затруднения на фронте.

"Российская армия не может продвигаться, и теряет ресурсы. Но если мы не будем иметь организованного общества, эффективной власти и реальной борьбы с коррупцией, если не будет уважения к военной службе, нас ждет судьба не сирийских повстанцев, а Сирийской Арабской Республики Башара Асада. И вместо него к нам приедет кто-то вроде Пушилина. Тогда все будут говорить: "Ну видите, он себя провозгласил президентом, что поделаешь?" Надо как-то разговаривать. Во время правления Асада тоже не хотели разговаривать [с недавно провозглашенным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа – ред.], говорили, что он исламист и террорист, а теперь все прекрасно ездят к нему на переговоры. Это опасно", – отметил Портников.

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По его словам, имперские планы Путина вполне вероятно рассчитаны на 10-15 лет вперед. И чтобы избежать в будущем нового вторжения и продолжения российской агрессии, Украине следует прислушаться к четырем простым установкам:

сохранение союзников;

консолидация общества;

уважение к военной службе;

эффективная власть, которой доверяют.

"Надо понимать свою судьбу, чтобы потом не говорить, что вас не предупреждали. Единство украинского общества, эффективность украинской власти – ключевые моменты. Нельзя играть в политику людям, ничего не понимающим в ней. Важно уважение к украинской армии, которая является единственным гарантом того, что Украина будет существовать и что украинцев не перебьют российские наемники. Союзники должны сохранять свои позиции, а люди должны быть готовы защищать свою страну", – резюмировал он.

Напомним, у президента США Дональда Трампа есть два варианта, как действовать в ситуации с выдвинутыми президентом России Владимиром Путиным условиями долгосрочного мира в Украине. Но, по словам Портникова, остается огромным вопросом, насколько Трамп понимает, что он пришел стать не президентом мира, а президентом серьезной войны.

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