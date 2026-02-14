- Дата публикации
-
Категория
Политика
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 2 мин
Украине нужны гораздо большие запасы оборудования и ПВО – Свириденко
Украине нужно гораздо больше современной ПВО, чтобы защититься от ракет РФ.
В условиях беспрецедентных обстрелов со стороны РФ Украине требуются гораздо большие запасы оборудования и ПВО.
Об этом заявила премьер Украины Юлия Свириденко во время встречи с журналистами.
«Эта зима — одна из самых сложных за четыре года полномасштабного вторжения. Это самая суровая зима за многие годы. Россия является баллистикой по нашим энергообъектам. В условиях столь беспрецедентных обстрелов нам нужны гораздо большие запасы оборудования и ПВО», — сказала она.
Отдельно Свириденко акцентировала, что наша ПВО работает сверх своих возможностей. Энергетики также работают сверх своих возможностей.
«Без помощи партнеров по оборудованию и ракетам ПВО мы не сможем защищаться и эффективно, как в предыдущие годы. Есть и положительная составляющая. Усилия правительства и местных властей по децентрализации энергообеспечения уже дают результат. Поэтому каждая ОВА получила задачу разработать план обеспечения полной энергетической автономности», — продолжила она.
«Если посмотреть на поступление таможни и налоговой в январе, мы видим снижение — минус 12 млрд грн. То есть влияние российских обстрелов ощутимо не только на уровне быта, но и непосредственно для бюджета. Это связано с уменьшением деловой активности и изменениями в работе предприятий из-за ограниченного энергоснабжения», — добавила премьер.
Напомним, США и НАТО заключили соглашение Prioritized Ukraine Requirements List, предусматривающее закупку американского оружия для Украины на средства стран Европы.
Известно, что Дания выделила на программу около 580 миллионов датских крон, Швеция — 275 миллионов долларов, Норвегия — около 135 миллионов долларов. Нидерланды также профинансировали первый пакет помощи в рамках PURL на 500 миллионов евро. Также в программу присоединилась Германия.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за два месяца после создания программы фонд составил уже 2,1 миллиарда долларов.
Глава НАТО Рютте заявил, что страны Альянса и партнеры уже обязались выделить более 4 миллиардов долларов в помощь Украине через механизм PURL.