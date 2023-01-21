Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украине нужны танки для того, как Россия подготовит новое наступление — Маркарова

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
362
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украине нужны танки для того, как Россия подготовит новое наступление — Маркарова

Фото: commons.wikimedia.org

Украина нуждается в немедленной поставке танков, но пока ведутся только дискуссии.

Украине необходимо получить в достаточном количестве западные танки до тех пор, как Россия подготовится к новому наступлению, которое ожидается этой весной.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время интервью в эфире CNN.

Она заявила, что западные танки очень нужны Украине, чтобы военные могли быть защищены, чтобы они могли маневрировать, вести огонь и относить свое контрнаступление и освободить Украину от российских захватчиков.

На вопрос ведущего, об аргументе правительства США о том, что танки M1 Abrams будут сложнее в эксплуатации и обслуживании и поэтому они менее полезны, чем немецкие Leopards, она ответила: "Конечно, мы консультируемся с нашими партнерами: "Что будет самым эффективным, что мы можем получить в большом количестве, чтобы поддерживать работу на поле боя, ремонтировать, если нужно», — сказала посол.

Маркарова заявила, что танки Leopard 2, по словам союзников, будет легче обслуживать и ремонтировать, также есть в Европе в достаточном количестве. Посол добавила, что Украина нуждается в немедленной поставке танков, но пока ведутся только дискуссии.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что Украина получит все необходимое оружие для того, чтобы оградиться от российских агрессоров.

Читайте также:

Бронетанковый "Рамштайн": Украина получит танки Leopard - подробности от Офиса президента

Бронетанковый "Рамштайн": Украина получит танки Leopard - подробности от Офиса президента

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные в скором времени начнут обучение на танках Challenger 2 в Великобритании.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
362
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация