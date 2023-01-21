Украине нужны танки для того, как Россия подготовит новое наступление — Маркарова

Украина нуждается в немедленной поставке танков, но пока ведутся только дискуссии.
Украине необходимо получить в достаточном количестве западные танки до тех пор, как Россия подготовится к новому наступлению, которое ожидается этой весной.
Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова во время интервью в эфире CNN.
Она заявила, что западные танки очень нужны Украине, чтобы военные могли быть защищены, чтобы они могли маневрировать, вести огонь и относить свое контрнаступление и освободить Украину от российских захватчиков.
На вопрос ведущего, об аргументе правительства США о том, что танки M1 Abrams будут сложнее в эксплуатации и обслуживании и поэтому они менее полезны, чем немецкие Leopards, она ответила: "Конечно, мы консультируемся с нашими партнерами: "Что будет самым эффективным, что мы можем получить в большом количестве, чтобы поддерживать работу на поле боя, ремонтировать, если нужно», — сказала посол.
Маркарова заявила, что танки Leopard 2, по словам союзников, будет легче обслуживать и ремонтировать, также есть в Европе в достаточном количестве. Посол добавила, что Украина нуждается в немедленной поставке танков, но пока ведутся только дискуссии.
Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что Украина получит все необходимое оружие для того, чтобы оградиться от российских агрессоров.
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Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные в скором времени начнут обучение на танках Challenger 2 в Великобритании.