Украине — оружие, РФ — "ужасные санкции": сенаторы США в Киеве "отправили месседж Путину"

Сенаторы США в Киеве пригрозили России "ужасными санкциями", если Путин решится на вторжение.

Двухпартийная делегация Конгресса Соединенных Штатов во время визита в Киев пообещала, что Вашингтон предоставит Украине оружие, если Путин решится на полномасштабное вторжение.

Об этом информирует Reuters.

"Владимир Путин совершит самую большую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько мужественно украинский народ будет бороться с ним в случае вторжения", – сказал сенатор Ричард Блюменталь.

Он заверил, что в случае наступления России США введут "ужасные экономические санкции". А самое главное – предоставят Украине оружие.

"Мы дадим народу Украины оружие, смертельное оружие, необходимое для защиты их жизни", – сказал Блюменталь после встречи делегации с президентом Владимиром Зеленским.

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По его словам, это оружие может включать противотанковые ракеты Javelin, ракеты Stinger, стрелковое оружие и катера.

Сенатор Джин Шахин добавила, что США – на стороне Украины и поддерживают усилия нашей власти обеспечить возможность украинскому народу самому решать свое будущее. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы также хотим отправить месседж Путину, он должен понять, что мы стоим с Украиной, и мы привлечем его к ответственности, если он будет угрожать суверенитету Украины", — подчеркнула Шахин.

Сенатор Роб Портман сказал, что республиканцы и демократы в Вашингтоне не всегда соглашаются друг с другом. Но защита свободы их объединяет, ведь здесь нет политических границ.

Напомним, что президент Владимир Зеленский обсудил с делегацией Конгресса США возможные шаги по сдерживанию российской агрессии.

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