Украине предоставили уже более 1000 тонн оборонного вооружения — Кулеба

По словам Министра, рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров.
Глава Министерства внешних дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что общий вес доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования, которое партнеры предоставили Украине, в последние недели пересек отметку более чем в 1000 тонн.
Об этом Кулеба рассказал на брифинге в понедельник, 7 февраля.
По его словам, Украина находится в постоянной связи с партнерами и продолжает консолидировать международную коалицию в поддержку Украины.
"Благодаря этой работе сегодня Украина получает усиленную политическую, безопасность и экономическую поддержку. Её общий объем в эти недели и месяцы пересек отметку в полтора миллиарда долларов, а объемы доставленного в Украину оборонного оружия и военного оборудования — общий вес более 1000 тонн", — сообщил Кулеба.
По словам министра, рекордные объемы поддержки усиливают позиции Украины за столом переговоров, а ключевая тема международной политики сейчас — не допустить очередную волну войны России против Украины.
Напомним, ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал опубликованную ранее американскими СМИ информацию о разных сценариях вторжения России на территорию Украины. Так, он призвал украинцев не верить "апокалиптическим прогнозам" и заверил, что "сегодня Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру граждан в свое государство".
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