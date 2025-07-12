Украине придется отдать часть территорий: The Telegraph о тревожном сценарии

Соглашение через посредство Трампа будет включать отказ от 4 областей — The Telegraph / © ТСН.ua

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Разочарование Дональда Трампа во Владимире Путине заставляет его изменить тон по отношению к Украине. Но пока неясно, приведет ли это к ощутимой поддержке в войне против России.

Об этом пишет обозреватель The Telegraph Лиза Хезелдайн.

Она напоминает, что в феврале 2022 года было несколько моментов непредсказуемости, когда союзники Киева могли воспользоваться своим шансом и нанести по войскам и военной машине Кремля решающие удары.

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«От задержек со снабжением критически важного оружия, такого как танки, истребители и ракеты дальнего радиуса действия, до пакетов санкций, которые переоценивали свои обещания и не выполняли должного, Западу снова и снова не удавалось нанести удар», — отмечает автор.

Однако Украина снова на грани — российская армия весной с тревожной скоростью усиливает свои воздушные атаки.

За последнюю неделю Трамп заявил, что предоставит Украине дополнительное вооружение, включая системы ПВО Patriot; обозначил свою готовность принять гораздо более жесткие санкции против Москвы; и обрушился с критикой на российского диктатора.

«Но даже если Трамп наконец-то введет новые, жесткие санкции и вместе с Европой начнет поставлять весь спектр оружия, о котором Украина постоянно просит, к сожалению, мы должны спросить, не будет ли слишком мало и слишком поздно», — рассуждает Лиза Хезелдайн.

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По ее информации, Белый дом четко дал понять, что любое мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа, с большой вероятностью будет включать в себя передачу Кремлю территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Сообщается, что европейские лидеры озабочены тем, как Трамп может попытаться продвинуть такое соглашение без согласия Украины. Однако, несмотря на многочисленные банальности о поддержке Киева «столько, сколько нужно», сами европейцы еще не разработали альтернативного, хотя и более-менее приличного плана ослабления переговорной позиции Путина.

Автор считает, что Европа, которая так хорошо умеет говорить о поддержке Украины, не выполнила своих обязательств. Очень показательным она называет, что во время встречи «коалиции желающих» на этой неделе планы развертывания миротворческих войск в Украине в случае прекращения огня были тихо отложены, молчаливо признавая, что это прекращение огня вряд ли наступит в ближайшее время.

«Проще говоря, Украину последние три года подводили ее союзники — и очень сильно», — отмечает Хезелдайн.

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По ее мнению, у Запада много рычагов, которые он неоднократно обещает использовать, чтобы усилить борьбу Украины и ослабить режим Путина, включая более жесткие санкции против России и ее союзников и большую помощь Киеву. Но без ее предоставления вся эта поддержка сводится к пустым словам.

Напомним, что Дональд Трамп анонсировал новые решения для возобновления поставок оружия Украине