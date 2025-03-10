"Украине придется пойти на уступки по территориям" – госсекретарь США

Рубио отказался предложить схему потенциального соглашения, но четко дал понять, что уступки обеих сторон должны быть.

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на уступки по территории, которую Россия оккупировала с 2014 года, в рамках любого соглашения о прекращении войны.

Об этом пишет The New York Times.

"Самое важное, с чем мы должны уйти отсюда (по переговорам в Саудовской Аравии – Ред.), – это сильное ощущение того, что Украина готова сделать сложные вещи", – говорит Рубио.

Госсекретарь считает, что россиянам также "придется сделать тяжелые вещи", чтобы прекратить войну или, по крайней мере, "приостановить ее в какой-то форме".

Рубио отказался предложить схему потенциального соглашения, но ясно дал понять, что уступки обеих сторон будут центральными для дипломатии.

"Думаю, что обе стороны должны прийти к пониманию того, что военного решения этой ситуации нет. Россияне не могут завоевать всю Украину, и, очевидно, Украине будет очень тяжело в любой разумный период времени как-то заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году", – считает госсекретарь США.

Рубио добавил, что в предстоящих переговорах с Москвой будет очень важно определить, что Россия готова уступить. По словам главы Госдепа, Соединенные Штаты пытаются продемонстрировать, что у них все еще есть способы давления на Россию, пытаясь усадить ее за стол переговоров с Украиной.

Он добавил, что в Саудовской Аравии обсудят возобновление военной помощи Украине. Позиция США по этому вопросу может измениться, "если Украина всерьез отдана миру".

"Я могу вас заверить, что мы не будем оказывать военную помощь россиянам", – подытожил Рубио.

Ранее Марко Рубио назвал ключевое условие для возобновления помощи Украине.

Напомним, что сегодня, 10 марта, президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию.

Представитель президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что на переговорах в Саудовской Аравии Украина и США обсудят территориальные вопросы.

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