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Категория
Политика
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Украине следует готовиться к изменениям в Европе 2027 года: Примаков о рисках для военной помощи

По мнению Примакова, возможные политические изменения в Европе и неопределенность дальнейшей политики США требуют от Украины усиления собственных оборонных способностей.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Украине следует готовиться к изменениям в Европе 2027 года: Примаков о рисках для военной помощи

© www.youtube.com/Офіс Президента України

Украине необходимо готовиться к возможным изменениям политической ситуации в Европе в 2027 году. Ужесточение ультраправых партий в Германии и Франции может создать новые вызовы для дальнейшей военной поддержки нашего государства.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил политик Камиль Примаков.

По его словам, сейчас Европейский Союз и Великобритания остаются ключевыми партнерами Украины. Именно европейские государства в значительной степени компенсируют сокращение американской помощи.

«В настоящее время нашими крупнейшими партнерами являются ЕС и Великобритания. Только в 2025 году европейские доноры предоставили совокупную военную, финансовую и гуманитарную помощь на сумму около €60,8 млрд, компенсируя значительное сокращение американской помощи. Существенной была поддержка и в этом году», – отметил Примаков.

В то же время, политик обратил внимание на рост влияния ультраправых политических сил в ведущих европейских государствах. В Германии усиливает свои позиции партия «Альтернатива для Германии», а во Франции важным фактором предстоящих президентских выборов остается ультраправый политический лагерь.

«Нам нужно взвешенно подходить к 2027 году. В Германии все больше берет под контроль местные парламенты "Альтернатива для Германии". Во Франции фавориткой на президентских выборах ультраправа Марин Ле Пен, которая уже заявила, что прекратит военную помощь Украине в случае победы. Мы должны готовиться к разным вариантам развития событий», — подчеркнул политик.

По мнению Примакова, возможные политические изменения в Европе и неопределенность дальнейшей политики США требуют от Украины усиления собственных оборонных способностей.

«Главный приоритет для Украины – это наши собственные возможности и еще больше инвестиций в оборонный сектор. Для этого нам нужен сильнейший посол Украины в США. Мы должны выстоять в этом шторме», — подытожил Камиль Примаков.

Напомним , 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Их результаты могут повлиять на дальнейшую американскую политику по отношению к Украине. В то же время украинские эксперты отмечают необходимость диверсифицировать международную поддержку и развивать собственное оборонное производство.

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