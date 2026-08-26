Украине советуют готовиться к худшему: Стубб назвал причину

Александер Стубб / © ТСН

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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украине важно подготовиться к «худшему» сценарию развития ситуации зимой.

Об этом он рассказал в интервью ЕП.

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Стуббу напомнили, что Украина уже готовится к, по прогнозам, сложной зиме. Финского президента также спросили, соответствуют ли такие ожидания его собственному видению будущей ситуации.

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«Я также считаю, что важно рассчитывать на худший сценарий и быть готовым к нему», — ответил Стубб.

В то же время президент Финляндии отметил успешные действия украинских Сил обороны.

По его словам, украинское наступление «очень сильно где-то 8–9 месяцев». Стубб также отметил, что ежемесячно украинские военные уничтожают «порядка 30-35 тысяч военных».

Кроме того, он обратил внимание на дальнобойные удары Украины.

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«Все это свидетельствует, что Украина действует гораздо успешнее, чем раньше. Но ведь это не значит, что зимы не будет», — сказал финский президент.

Стубб также рассказал, что Финляндия активно работает над обеспечением Украины необходимыми энергоносителями.

По его словам, речь идет, в частности, о дизельных генераторах от финского производителя Wärtsilä.

«Действительно, мы должны готовиться к самому худшему. Это необходимо», — добавил президент Финляндии.

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Ранее сообщалось, что удары по российским логистическим узлам типа складов Wildberries существенно повышают цену войны для агрессора и способны заставить Кремль к миру, убежден президент Финляндии.

Мы ранее информировали, что Россия резко увеличила производство баллистических ракет и модернизировала дроны, в то время как украинские запасы западных перехватчиков ПВО иссякли.

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