Украине стоит снова мечтать о победе: Джонсон объяснил, почему Трамп отвернулся от Путина

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон / © Associated Press

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Если вы хотите узнать, почему украинцы обречены выиграть свою великую войну за независимость, вам нужно сделать только одно: поговорить с ними.

Такое мнение высказал британский экспремьер Борис Джонсон в своей колонке для Daily Mail.

«Поговорите, прежде всего, с героями, ведущими настоящую борьбу, и вы поймете, что ничто и никто не может обуздать их стремление быть свободными», — отметил Джонсон.

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За последние три года он встретил сотни таких воинов — мужчин и женщин, чьи ужасные травмы кажутся незначительными рядом с несгибаемым сияющим в их глазах духом. В Лондоне Джонсон встретился с группой ветеранов ВСУ, многие воевали во время осады «Азовстали» в Мариуполе в первой половине 2022 года, пережив бесчеловечные бомбардировки и плен, где многих жестоко пытали.

Он задал им вопрос, который задает всегда: «Стоило ли это того? Все эти страдания, вся эта боль?». Ответ был столь же страстным, как всегда: «Да, это стоило того, чтобы Украина была свободной — тысячу раз стоило».

Почему Путин обречен на поражение?

Путин может теоретически иметь численное преимущество, хотя, по мнению Джонсона, оно, вероятно, преувеличено. Он готов пренебрегать законами войны и совершать зверства в «промышленных масштабах», а также наносить удары по гражданским украинским объектам, которым украинцы пока не могут достаточно эффективно противостоять.

Но, вопреки всем этим факторам, Борис Джонсон считает, что «часы теперь убегают против позорного и неудачного вторжения Путина в Украину», которое непременно закончится поражением — «либо в этом году, либо в следующем». Частично он объясняет эту неотвратимость поражения России тем, что украинцы не только смелее и изобретательнее россиян, но и тем, что «впервые за долгие месяцы чувствуется, что Запад объединился вокруг Украины».

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Изменение отношения Трампа и американская помощь

После всех страданий и неопределенности, наступивших после встречи Трампа и Зеленского в Белом доме в феврале, украинские герои снова начинают мечтать о победе.

«Из всех западных лидеров Трамп был первым, кто предоставил украинцам значительное летальное оружие в виде противотанковых ракет Javelin», — напомнил Джонсон.

Поэтому он всегда надеялся и верил, что Трамп способен решительно прийти на помощь свободе и демократии в Украине.

В последние недели оптимизм Джонсона усилился, поскольку «несомненно, что-то изменилось». Наблюдается реальное усиление риторики Трампа по отношению к Путину и настоящее сострадание к положению украинцев.

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Одновременно Трамп начинает угрожать достаточно карательными санкциями. Есть все шансы, что Конгресс примет законопроект Линдси Грэма о вторичных санкциях против любой страны, торгующей с Россией, введя огромную пошлину в 500%.

Джонсон вспомнил и недавний разговор Трампа с Зеленским, где американский президент, похоже, обсуждал идею нанесения Украиной ударов по Москве.

«И хотя Белый дом быстро отступил, впечатляющим было то, что Трамп был даже готов рассмотреть это мнение», — подчеркнул Джонсон.

Истинная причина изменения отношения Трампа

Что же изменилось? Некоторые сенаторы США упоминают влияние Мелании, словенской дружины Трампа.

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«Каждый раз, когда он разговаривает по телефону с Путиным, Мелания говорит ему: Путин — лжец», — цитирует Джонсон.

Другие считают, что Трампа лично возмутила постоянная готовность Путина убивать мирных жителей и особенно детей.

Возможно, в обоих предположениях есть доля правды, но Джонсон считает, что причина попроще.

«Если вы хотите знать, что Трамп собирается делать, посмотрите на то, что он говорит, что собирается делать», — отмечает он.

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Задолго до выборов в США Трамп четко дал понять, что предложит обеим сторонам соглашение.

«Если украинцы откажутся, он перестанет их поддерживать и остановит поток оружия. Если россияне откажутся, он удвоит поддержку Украины», — объяснил Джонсон.

Именно это, по его словам, сейчас и происходит. Соглашение, которое Трамп предложил украинцам, было во многих аспектах жестким: Украина должна была согласиться на доступ Америки к своим месторождениям полезных ископаемых, принять, что членство в НАТО пока не рассматривается, и, больнее всего, согласиться, что они не смогут вернуть всю свою землю, по крайней мере, в ближайшем будущем. Зеленский проявил мудрость, согласившись на прекращение огня в этих условиях.

«Путин отказался от этого — снова и снова. Похоже, Трамп наконец-то исчерпал свое терпение», — подытожил Джонсон.

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На поле боя, где защищаться в целом легче, чем нападать, России будет трудно добиться значительного прогресса этим летом. А за спиной украинцев теперь преимущество объединенного НАТО, возглавляемого президентом США, который «не может позволить себе — морально или политически — чтобы Путин его победил» и «очевидно, имеет смелость довести войну до конца».

Напомним, что ни одна страна НАТО не готова защитить свои города от ежедневных массированных атак ударных беспилотников. По словам Бровды, Россия ежедневно атакует Украину сотнями дронов-камикадзе, и такой уровень угрозы не выдержала бы ни одна из стран Альянса.