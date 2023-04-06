Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украине удалось вернуть ребенка, депортированного в РФ с временно оккупированной территории Херсонской области

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
560
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украине удалось вернуть ребенка, депортированного в РФ с временно оккупированной территории Херсонской области

Фото: /t.me/dmytro_lubinetzs

Очередной ребенок вернулся в семью.

В начале года к власти обратилась бабушка с просьбой содействовать в возвращении внука Артема, который вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в РФ.

Об этом в сообщении в социальных сетях написал омбудсман Лубинец Дмитрий.

▫️Заявительница сообщила, как только ей стало известно, что питомцев указанного дома-интерната вывозят в РФ, она лично поехала в заведение, чтобы забрать внука. Однако Артема вместе с другими воспитанниками к тому времени уже переместили на территорию РФ, оттуда в временно оккупированный Крым, а впоследствии в г. Скадовск. Впрочем, администрация заведения, в котором находился Артем, отказалась возвращать ребенка. По моему обращению в орган опеки и попечительства относительно принятия мер с целью защиты прав и интересов ребенка, в феврале бабушка была назначена попечителем над внуком и приняты другие меры по возвращению ребенка на подконтрольную Украине территорию", — говорится в сообщении.

В случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации вас и вашей семьи, Вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

  • по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • на горячую линию: 0 800 501 720;
  • по телефону: 044 299 74 08.
  • В случае депортации ребенка можно заполнить онлайн-форму заявления «Сообщить об исчезновении/депортации/принудительном перемещении ребенка» на сайте «Дети войны» в разделе «Отправить обращение в один клик».

Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы в очередной раз своими действиями подтвердили похищение украинских детей. Они на границе РФ с Белоруссией не пустили в Украину подростка Богдана Ермохина.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина.

Читайте также:

Принудительные лагеря для украинских детей: Россия продолжает депортацию с оккупированных территорий

Принудительные лагеря для украинских детей: Россия продолжает депортацию с оккупированных территорий

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
560
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация