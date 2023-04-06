Украине удалось вернуть ребенка, депортированного в РФ с временно оккупированной территории Херсонской области

В начале года к власти обратилась бабушка с просьбой содействовать в возвращении внука Артема, который вместе с другими воспитанниками Олешковского детского дома-интерната Херсонской области был депортирован в РФ.

Об этом в сообщении в социальных сетях написал омбудсман Лубинец Дмитрий.

▫️Заявительница сообщила, как только ей стало известно, что питомцев указанного дома-интерната вывозят в РФ, она лично поехала в заведение, чтобы забрать внука. Однако Артема вместе с другими воспитанниками к тому времени уже переместили на территорию РФ, оттуда в временно оккупированный Крым, а впоследствии в г. Скадовск. Впрочем, администрация заведения, в котором находился Артем, отказалась возвращать ребенка. По моему обращению в орган опеки и попечительства относительно принятия мер с целью защиты прав и интересов ребенка, в феврале бабушка была назначена попечителем над внуком и приняты другие меры по возвращению ребенка на подконтрольную Украине территорию", — говорится в сообщении.

В случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации вас и вашей семьи, Вы можете обратиться к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;

по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;

на горячую линию: 0 800 501 720;

по телефону: 044 299 74 08.

В случае депортации ребенка можно заполнить онлайн-форму заявления «Сообщить об исчезновении/депортации/принудительном перемещении ребенка» на сайте «Дети войны» в разделе «Отправить обращение в один клик».

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Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы в очередной раз своими действиями подтвердили похищение украинских детей. Они на границе РФ с Белоруссией не пустили в Украину подростка Богдана Ермохина.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина.

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