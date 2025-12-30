Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Путин не намерен завершать войну против Украины и не представляет никаких реальных сигналов миру.

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу Fox News.

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть признаки стремления Путина к миру на фоне усиленных атак на Киев в конце года, Зеленский подчеркнул, что таких сигналов он не видит.

По словам президента, Путин публично не говорит о мире. Напротив, он заявляет о готовности продвигаться дальше, что, по мнению Зеленского, не имеет ничего общего с мирными намерениями.

Глава государства отметил, что именно поэтому необходимы как дипломатические усилия, так и жесткое давление на Россию США. Речь идет, в частности, о санкциях и других рычагах влияния, которые, по словам Зеленского, находятся в распоряжении президента США Дональда Трампа.

Президент Украины также добавил, что, несмотря на положительные оценки Трампа по общению с Путиным, доверять российскому диктатору нельзя.

Зеленский подчеркнул, что Путин не заинтересован в успехе Украины и может озвучивать привлекательные месседжи в общении с американским лидером, однако это не соответствует реальности.

Отдельно президент Украины прокомментировал заявления о возможной «дешевой энергии» со стороны России. По его словам, Украине этого не нужно, ведь за подобные предложения уже заплачена слишком высокая цена — человеческими жизнями.

Он подчеркнул, что подобные заявления являются лишь способом коммуникации Путина с Трампом и не имеют никакой ценности для Украины.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы «хочет видеть Украину успешной».

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп прокомментировал последние обвинения Кремля, что якобы Украина устроила атаку беспилотниками на резиденцию российского диктатора Путина.