Украинская армия будет готова перейти в наступление весной - Скибицкий

Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, - сообщает DW.

"Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению", - отметил он, добавив, что конкретный момент зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Скибицкий уточнил, что одной из стратегических целей будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России". Замглавы ГУР не исключил также, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории России, в частности, в Белгородской области. "Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", - сказал он.

Цель анонсированного контрнаступления - "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым". "Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", - подчеркнул Скибицкий.

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Напомним, что ранее военный аналитик спрогнозировал, когда и какими силами начнется контрнаступление ВСУ.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько Украине необходимо самолетов для удачного контрнаступления.

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