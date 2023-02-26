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Украинская армия будет готова перейти в наступление весной - Скибицкий

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Украинская армия будет готова перейти в наступление весной - Скибицкий

Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Украинская армия может готова перейти в наступление весной.

Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, - сообщает DW.

"Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению", - отметил он, добавив, что конкретный момент зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Скибицкий уточнил, что одной из стратегических целей будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России". Замглавы ГУР не исключил также, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории России, в частности, в Белгородской области. "Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", - сказал он.

Цель анонсированного контрнаступления - "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым". "Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", - подчеркнул Скибицкий.

Напомним, что ранее военный аналитик спрогнозировал, когда и какими силами начнется контрнаступление ВСУ

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Дата публикации
Просмотры
1584
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