Украинская армия готова давать отпор — Шмыгаль

"Надо научиться доверять нашим военным", – призвал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал жителей страны доверять украинским военным, подчеркнув, что они готовы дать отпор российскому агрессору.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет Укринформ.

"По данным Министерства обороны, а также Генерального штаба, украинская армия готова давать отпор. Надо научиться доверять нашим военным, доверять ребятам, которые стоят на передовой и в любой момент готовы защитить наше государство. Так же как доверять тем, кто работает в Министерстве обороны и несет за это ответственность", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что армия обеспечена для обороны оружием и всем необходимым, что для этого нужно.

Ранее Европейская комиссия разработала варианты действий на случай вероятного вторжения России в Украину.

Как сообщалось ранее, у России сейчас более 100 тысяч военных, которые находятся на территории от аннексированного Крыма до северо-западной границы РФ и Беларуси.

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