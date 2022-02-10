Украинская армия по сравнению с 2014 годом стала значительно сильнее — Столтенберг

В то же время, премьер Британии Борис Джонсон отметил, что страна готова будет оказать Киеву дополнительную военную поддержку в случае вторжения России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская армия значительно усилилась по сравнению с 2014 годом. Кроме того, по словам дипломата, Британия и другие члены Альянса готовы и дальше оказывать поддержку Киеву.

Об этом Генсек НАТО сказал на совместном брифинге с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

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"Украинская армия, силы обороны стали намного сильнее, чем в 2014 году. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются... Мы не будем игнорировать поддержку Украины, считаю, что это сейчас правильно", — подчеркнул Столтенберг.

В свою очередь, премьер Британии Борис Джонсон отметил, что в случае российского вторжения в Украину, Британия готова "пойти дальше" и предоставить дополнительную военную поддержку Украине.

"Мы рассмотрим, что еще мы можем предложить. Украинцы хорошо подготовились, есть вещи, которые мы предложили, которые им действительно, кажется, не нужны, потому что они думают, что их уже хватает", — сказал Джонсон.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Брюссель и Варшаву, чтобы обсудить вопросы укрепления обороны Европы.

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