Украинская делегация остается в Саудовской Аравии еще на день для переговоров с представителями США — СМИ

Стороны уже обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры

Украинская делегация остается в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди еще на день для переговоров с представителями США.

Об этом сообщил источник в делегации, пишет Громадское.

Ранее в Эр-Рияде украинская и американская делегации провели встречу. В частности, стороны обсуждали безопасность объектов энергетики и инфраструктуры.

По итогам переговоров глава делегации Украины министр обороны Рустем Умеров заявил, что "дискуссия была продуктивной и целенаправленной". Кроме главы Минобороны, Украину представляли заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса и другие дипломатические и военные представители.

Напомним, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук пояснил, что будет означать прекращение огня на море для Украины. По его словам, речь идет об остановке обстрелов украинской портовой инфраструктуры.