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Украинская делегация прибыла на границу с Беларусью на переговоры с Россией

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Украинская делегация прибыла на границу с Беларусью на переговоры с Россией

Украинская сторона ранее не соглашалась на место и условия таких переговоров, в частности, потому, что было предложение провести их в белорусском Гомеле.

Украинская делегация 27 февраля прибыла на границу с Беларусью в районе реки Припять для переговоров с Россией.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский (фракция "Слуга народа").

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее 27 февраля взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

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