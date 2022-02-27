Украинская делегация прибыла на границу с Беларусью на переговоры с Россией

Украинская делегация прибыла на границу с Беларусью на переговоры с Россией

Украинская сторона ранее не соглашалась на место и условия таких переговоров, в частности, потому, что было предложение провести их в белорусском Гомеле.

Украинская делегация 27 февраля прибыла на границу с Беларусью в районе реки Припять для переговоров с Россией.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский (фракция "Слуга народа").

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее 27 февраля взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.