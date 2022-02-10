Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры в "нормандском формате": программа визита

Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры в "нормандском формате": программа визита

Это вторая встреча политических советников с начала 2022 года.

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком прилетела в Берлин на встречу политических советников "нормандского формата".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В скором времени начнется вторая с начала года встреча политических советников лидеров Нормандского формата. Время используем максимально продуктивно. Первая вице-премьер-министр Украины – министер экономики Юлия Свириденко сегодня проведет встречи с вицеканцлером, министром экономики и защиты климата Робертом Габеком, министром финансов Кристианом Линднером, министром экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, депутатами Бундестага и представителями немецкого бизнеса", — сообщил Ермак.

Во время переговоров советники "нормандской четверки" — Украина, Германия, Франция и Россия — обсудят:

финансовое взаимодействие и поддержку, реализацию проектов двустороннего экономического сотрудничества, развитие транспортного потенциала обеих стран.

В рамках диалога с германским бизнесом планируют обсудить дальнейшее

двустороннее взаимодействие в сферах развития "зеленой" энергетики и водной

логистики, транспорта и торговли.

"Рассчитываем на конструктивный диалог и положительные результаты после всех встреч. Украина – не сама, и мы будем жестко отстаивать собственные интересы", — добавил глава ОП.

Как сообщалось ранее, возобновить процесс обмена пленными и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы: такие цели будет преследовать Украина на переговорах.

Стоит отметить, что две недели назад советники "нормандского формата" виделись в Париже. Тогда переговоры продолжались более 8 часов, но прорыва и не дали. После встречи они заявили: вместе рассмотрели Минские договоренности и сошлись, что Киев и Москва имеют много разногласий по их выполнению. Российский представитель Дмитрий Козак говорил, что стороны должны сойтись на едином подходе к выполнению Минских соглашений.

Кулеба объяснил, почему "нормандский формат" является ключевым для Украины

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